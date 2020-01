Mediamarkt.de hat aktuell wieder das Samsung Galaxy S10 mit Tarif günstig im Angebot, wobei sich rund 80 Euro sparen lassen.

Samsungs Galaxy 10 ist neben dem etwas kleineren S10e und der größeren Plus-Version das aktuelle Topmodell aus Samsungs Galaxy-Reihe und bietet Hardware aus der Oberklasse:

Das sagen Nutzer: Das Galaxy S10 wird auf Mediamarkt.de mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die sehr gute Ausstattung, während ab und an die Akkulaufzeit als verbesserungswürdig beschrieben wird.

Im Test: Chip.de hat dem Modell eine Wertung von 96,5 Prozent mit dem Prädikat „Sehr gut“ gegeben und urteilt wie folgt:

Das Galaxy S10 ist eines der aktuell besten Smartphones. Im Test macht es in allen Anwendungen einen exzellenten Eindruck: Display, Performance sowie Aufnahmen mit der Triple-Kamera sind hervorragend. Auch die Ausstattung lässt keine Wünsche offen, die Akkulaufzeit ist okay, aber nicht spektakulär. Der Einführungspreis für das Samsung Galaxy S10 ist allerdings mit rund 900 Euro so hoch wie nie und dürfte einige Fans verschrecken.