Galaxy S10+ günstig und mehr – Smartphone-Deals bei MediaMarkt

Bei Mediamarkt.de laufen noch bis Montag um 9 Uhr die aktuellen Smartphone-Deals, unter anderem mit dem Samsung Galaxy S10+ in Weiß nahe am Bestpreis. Wie das geht, erklären wir weiter unten.

Gut gealtert und erschwinglich: Zwar hat Samsung mit der Galaxy S21-Reihe mittlerweile bereits die zweite und entsprechend teurere Nachfolgegeneration vorgestellt, doch dadurch ist das ehemalige Topmodell inzwischen durchaus ein Schnäppchen-Tipp.

So bietet das Galaxy S10+ auch heute noch kaum angestaubte Oberklasse-Hardware mit Triple-Kamera, starkem Display, dickem Arbeitsspeicher und Co.

Zudem erhält es bald auch das Update auf die aktuelle Android-Version 11 und auch das kommende Android 12 soll es laut Ankündigung von Samsung noch geben.

Dabei ist es besonders zum jetzigen Angebotspreis attraktiv, wobei zwar nur die weiße Farbvariante reduziert ist, allerdings mit hochwertiger Keramikrückseite.

Das sagen Nutzer: In den bei Mediamarkt.de gelisteten 4.035 Bewertungen hat das Modell durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt wird vor allem die gute Gesamtausstattung, während ab und an der vormals hohe Preis moniert wurde.

Im Test: Chip.de hatte das Modell zum Release 2019 auf dem Prüfstand und urteilte wie folgt:

Das Samsung Galaxy S10 Plus ist ein starkes Handy. So stark, dass es zum Testzeitpunkt alle anderen Handys hinter sich lässt und den ersten Platz unserer Handy-Bestenliste ergattert. In den Kategorien Display, Kamera, Performance und Ausstattung holt das Galaxy S10 Plus Spitzenwerte. Und dank Keramikrückseite sieht das Modell nicht nur edel aus, sondern fühlt sich auch sehr hochwertig an. Selbst die Akkulaufzeit ist bestens.

Kritik äußern wir lediglich wegen der Details bei Dämmerlicht-Fotos. Unterm Strich ist das Galaxy S10 Plus ein exzellentes Gesamtpaket für alle, die das Nonplusultra suchen. Samsung verlangt mit rund 1.250 Euro für die Standard-Version mit 512 GByte sowie rund 1.600 Euro für die Premium-Version mit 1 TByte aber einen überstolzen Preis.