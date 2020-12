Flotte Crucial-SSD & gutes JBL Gaming-Headset zum Bestpreis bei Saturn

Aber ganz ohne Schwächen geht’s beim Quantum 400 leider dann doch nicht, denn diese fallen erst im USB-Betrieb auf: So ist uns die Software (noch) zu CPU-hungrig und für Gaming-Neulinge zunächst recht unübersichtlich. Zudem konnte uns der hauseigene virtuelle Surround-Sound nicht überzeugen, dafür aber die Alternative namens DTS Headphone:X um so mehr.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 3 = 9

Insert

You are going to send email to