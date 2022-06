Lange Mindestlaufzeit? Nein danke! Dieser Tarif ist monatlich kündbar und bietet euch 18 GB Datenvolumen für gerade mal 14,99 Euro pro Monat!

Die meisten Tarife bieten große Rabatte, teure Smartphone-Dreingaben oder andere wünschenswerte Boni. Der Haken daran: die lange Laufzeit. Denn für gewöhnlich seid ihr nach Abschluss eines Vertrages für ca. 24 Monate an den Anbieter gebunden. Und wer nicht rechtzeitig kündigt, verpflichtet sich erneut für zwei Jahre Treue.

Bei diesem Tarif ist es anders: Nicht nur gilt das Angebot dauerhaft, er ist auch noch monatlich kündbar! Bleibt flexibel und bucht euch jetzt einen Top-Tarif mit 18 GB Datenvolumen.

18 GB Datenvolumen für 14,99€ mtl.

Wie gut kann ein Tarif für gerade mal 15 Euro im Monat (in Deutschland) denn eigentlich sein? Sehr gut wenn man die Experten von Freenet Mobile fragt. Im zuverlässigen D-Netz bekommt ihr bis zu 50 Mbit/s (LTE) schnelles Internet bei einem Datenvolumen von satten 18 GB. Und nicht nur das, denn Telefonieren und SMS senden könnt ihr auch noch – und zwar so viel ihr wollt! So eine Flat ist schon praktisch. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat und ist kündbar 2 Wochen zum Laufzeitende. Danach läuft er unbefristet und ist jederzeit mit einer Frist von 1 Monat kündbar.

Ihr spart euch sogar den Anschlusspreis, einfach bestellen und lostelefonieren. Dank dem D-Netz, das von der Telekom Deutschland GmbH und der Vodafone GmbH bereitgestellt wird, habt ihr die optimale Abdeckung. Vor allem für Nutzer in ländlichen Gegenden ist das praktisch, da es in diesem Netz deutlich weniger Funklöcher gibt.

Es gibt noch zwei Alternativen, die ebenfalls monatlich kündbar sind. Sie unterscheiden sich nur in Preis, Datenvolumen und Internet-Geschwindigkeit. So könnt ihr etwa für 9,99 Euro im Monat mit bis zu 21,6 MBit/s und 7 GB Datenvolumen surfen. Oder ihr wählt die Premium-Variante mit 25 GB Datenvolumen und imposanten bis zu 100 MBit/s schnellem Internet für 19,99 Euro im Monat.