Final Fantasy 16: Nur noch heute Preorder-Boni für den PS5-Bestseller bei Amazon sichern

Final Fantasy 16 erscheint schon morgen und hat es auf die Nummer 1 der Bestseller unter den PS5-Games auf Amazon geschafft. Sichert euch noch heute eure Vorbesteller-Boni.

Der Anfang des Monats Juni stand völlig im (Höllen-) Licht von Blizzard und Diablo 4. Und schon wenige Wochen später steht schon der nächste Blockbuster an, wenn ihr eine PS5 besitzt. Denn Fans von spannenden Storys, cooler Inszenierung und innovativem Gameplay können sich ab morgen in die Welt von Final Fantasy 16 stürzen. Der neuste Ableger der beliebten Spielreihe hat es kurz vor dem Release auf die Nummer 1 der Bestseller unter den PS5-Games auf Amazon geschafft. Heute ist die letzte Chance euch besondere Ingame-Boni zu sichern und einen 10€-Rabatt zu sichern.

Final Fantasy 16 im Amazon-Angebot

Es ist noch nicht einmal Prime Day, denn der ist erst für den 11. und 12. Juli angekündigt, und trotzdem könnt ihr hier schon ein Schnäppchen machen. Amazon bietet euch Final Fantasy 16 in der Standard-Version bereits für 10€ weniger als UVP an. Ihr bekommt den Sommer-Blockbuster also für nur noch 69,99€. Alternativ könnt ihr euch auch die Steelbook-Edition kaufen, wenn ihr euch eine schicke Sammlerbox ins Regal stellen wollt.

Wenn ihr noch heute bestellt, dann bekommt ihr in beiden Fällen noch coole Ingame-Boni obendrauf. Zum einen ein Accessoire zum Ausrüsten, das euch einen Gil-Boost beschert. Gil ist der Name der Währung in den Welten von Final Fantasy. Ihr bekommt also einen kleinen finanziellen Vorteil gleich zu Beginn des Spiels. Zum anderen gibt es die Bonus-Waffe “Kämpferherz”.

Freut euch auf eine Geschichte voller Intrigen, Konflikte und Eikone – mächtige Wesen, die Magie wirken können. Schlüpft in die Rolle von Clive Rosfield, einem jungen Ritter, der seinen Bruder Joshua vor den Gefahren seiner eigenen Macht beschützen muss.

