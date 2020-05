Bei Prime Video könnt ihr nun wieder im Angebot Filme für 99 Cent leihen. Darunter Klassiker wie Armageddon, Aliens und Independence Day.

Einmal mehr könnt ihr bei Amazon wieder Filme besonders günstig leihen und damit das Film-Wochenende retten. Wer also noch nicht weiß, was er demnächst schauen will, kann sich nun bei Prime Video eine Auswahl an Filmen günstiger sichern.

So könnt ihr Prime Video Filme schauen: Alle geliehenen Filme stehen euch in eurer Film-Bibliothek bei Amazon zur Verfügung. Habt ihr einen Film geliehen, bleiben euch 30 Tage Zeit ihn zu schauen. Sobald ihr einen Film anseht, habt ihr noch 48 Stunden ihn zu Ende zu schauen.

Prime Video selbst könnt ihr per App an eurem Smart-TV, auf dem Smartphone, Tablet, der Konsole oder mit dem Fire TV Stick schauen. Natürlich könnt ihr es auch einfach im Browser eures Handys nutzen.

Filme bei Prime Video für 99 Cent leihen

Diese Filme könnt ihr leihen: Wir haben euch zehn Filme herausgesucht, die ihr für 99 Cent leihen könnt. Zur Wahl stehen allerdings deutlich mehr. Dieses Mal bietet Amazon vor allem ältere, beliebte Filme zum Leihen an. Wer also gerne mal wieder einen der Blockbuster-Klassiker sehen will, ist hier genau richtig.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.