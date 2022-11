FIFA 23: Spieler fordern Fix für einen viel zu starken Schuss: „Stehst du richtig, ist er zu 90 % drin“

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Kommt ein Nerf? Bisher hat sich EA noch nicht zu dem Schuss geäußert. Allerdings gab es erst in der letzten Woche eine Abschwächung einer beliebten Technik bei den Eckbällen , die ebenfalls als zu stark galt. Möglich also, dass hier noch nachgebessert wird, auch wenn die Spieler schon seit Release über den Trivela-Shot meckern.

labo_ ist erklärt den Erfolg des Schusses so: „Torhüter können nicht reagieren und Verteidiger können nicht reagieren. Das ist der Grund, warum Leute in höheren Spielklassen ihn immer benutzen. Bei Schüssen mit dem Außenrist vergisst der Torhüter einfach zu parieren. Und der Außenfuß-Schuss sieht aus, als hätte er 100 % Genauigkeit ohne Zufallseffekt. Vielleicht ist es die Animation, ich weiß es nicht, aber es ist inakzeptabel, wie OP L2-Modifier derzeit sind.“

Das schwierige ist jedoch die richtige Positionierung. Im Idealfall steht ihr mit einem Rechtsfuß an der rechten Strafraumkante oder mit einem Linksfuß an der linken Strafraumkante. Nun schießt ihr mit dem Außenrist den Ball ins lange Eck.

Der Trivela-Shot in FIFA 23 ist vielen Spielern ein Dorn im Auge. Diese spezielle Schusstechnik ist derzeit in hohen Ligen extrem stark und der Torwart stellt sich meist sehr ungeschickt beim Abwehrversuch an. Schon seit dem Release wird ein Fix gefordert, doch jetzt kocht es im reddit nochmal hoch.

