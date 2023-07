FIFA 23: Ladebildschirm für neues „Level-Up-Event“ aufgetaucht, Fans rätseln über neue Promo

Mit dem Rengoku-Event zieht neuer Content in Rainbox Six Siege ein – euch erwarten Ninjas, Wurfmesser und ein exklusiver Spielmodus.

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

So langsam geht der Blick aber auch schon in Richtung des Nachfolgers zu FIFA 23 – Alles zu EA Sporst FC erfahrt ihr hier.

Die bekannten Leaker halten sich mit ihren Enthüllungen bisher zurück. Sicher werden aber auch wieder einige Icons und Heroes mit neuen Spezial-Versionen upgegradet werden. In den untenstehenden Aufzählungen seht ihr alle Heroes und Icons, die bei den Kampagnen in FIFA 23 noch keine Promo-Version abstauben konnten und somit heiße Anwärter auf eine Level-Up-Karte sind.

Im schlimmsten Fall kramt EA das „Numbers Up“ Event aus FIFA 22 noch einmal heraus und verleiht ihm einen neuen Anstrich. Diese Promo zählte zu den negativsten Kampagnen in der Geschichte von FIFA. Maximal unterdurchschnittliche Karten bekamen in gefühlt riesigen Abständen kaum bemerkbare Upgrades.

