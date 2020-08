FIFA 21 Demo: Alles, was wir bisher zu Release, Download und Inhalten wissen

Wann kommt die Demo zu FIFA 21? Hier sammeln wir alle Infos zu Release-Datum, den Inhalten und dem Download für PS4, Xbox One und PC.

Wann erscheint die FIFA 21 Demo? Aktuell sind noch keine offiziellen Informationen zum Erscheiungsdatum der FIFA 21 Demo bekannt. Allerdings kann man auf die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zurückgreifen, um einen ungefähren Zeitraum für den Demo-Release auszumachen.

FIFA 21 erscheint in diesem Jahr regulär am 9. Oktober 2020, wobei es ein paar Optionen gibt, mit denen man schon früher ins Spiel starten kann. In der Regel erscheint die Demo etwa zwei Wochen vorher. Im letzten Jahr startete FIFA 20 am 24. September 2019. Die Demo kam 14 Tage zuvor, am 10. September.

Das sind das wahrscheinliche Releasedatum und die Uhrzeit der FIFA 21 Demo: Bleibt EA Sports seinem bisherigen Muster treu, dürfte die Demo am 25. September 2020 erscheinen.

Die Uhrzeit ist bisher auch noch nicht bekannt, im letzten Jahr konnte man die Demo aber ab 16 Uhr laden.

FIFA 21: Download für PS4, Xbox One und PC

Für welche Plattformen kommt die Demo? Die Demo wird voraussichtlich nur für PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Nintendo-Switch-Spieler sollten nach den letzten Jahren nicht mit einer Demo rechnen.

Die Switch bekommt auch bei der Vollversion von FIFA 21 nur eine „Legacy-Edition“ ohne neue Modi und Spielinhalte abgesehen von aktualisierten Kadern und visuellen Aspekten, wie in den letzten Jahren.

Die Next-Gen-Versionen von FIFA 21 für PS5 und Xbox Series X werden erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Unwahrscheinlich, dass diese nochmal eine eigenen Demo bekommen, wenn es so weit ist. Die Next-Gen-Versionen kommen allerdings mit neuen Features.

Wo kann ich die Demo runterladen? Sobald die Demo verfügbar ist, wird sie in den jeweiligen Online-Stores der Konsolen verfügbar sein. Auf dem PC wird die Demo voraussichtlich via Origin verfügbar sein. Da FIFA 21 in diesem Jahr auch auf Steam erscheint, wäre ein möglicher Demo-Release dort ebenfalls denkbar.

FIFA 21: Welche Modi und Teams stecken in der Demo?

Was können wir in der Demo spielen? In der Vergangenheit handelte es sich bei der Demo immer um eine stark eingeschränkte Version des Hauptspiels. Rechnet also nicht mit allzu vielen Modi. Um die Gameplay-Neuerungen von FIFA 21 zu testen, wird aber genug da sein. Wir rechnen mit folgenden Modi:

Anstoß: Dass der Anstoß-Modus dabei ist, ist im Grunde sicher. Das einfache Spiel gegen den Computer oder einen Freund war schon immer dabei und wird auch dieses Jahr die Möglichkeit sein, das Gameplay anzuzocken.

Dass der Anstoß-Modus dabei ist, ist im Grunde sicher. Das einfache Spiel gegen den Computer oder einen Freund war schon immer dabei und wird auch dieses Jahr die Möglichkeit sein, das Gameplay anzuzocken. Volta: Volta kam im letzten Jahr dazu und soll in diesem Jahr durch einige Neuerungen gerettet werden. Schon in FIFA 20 war Volta in der Demo vorhanden – und es wäre keine Überraschung, wenn das auch dieses Jahr der Fall ist.

Mbappé ist der Star von FIFA 21 – Können wir ihn schon in der Demo ausprobieren?

Welche Teams sind dabei? Auch hier ist noch nichts offiziell, doch in der Regel kann man eine kleine Auswahl größerer Teams ausprobieren. Im letzten Jahr waren das Dortmund, Chelsea, Liverpool, PSG, Real Madrid und Tottenham.

Da Kylian Mbappé in diesem Jahr der Coverstar ist, liegt es nahe, dass PSG erneut spielbar sein wir. Im letzten Reveal-Trailer waren außerdem folgende Teams zu sehen:

Dortmund

Atletico Madrid

Liverpool

Im ersten Trailer waren außerdem zusätzlich diese Teams sehen:

Real Madrid

Manchester City

Tottenham

Chelsea

Es ist denkbar, dass die Demo-Mannschaften zumindest zum Teil denen entsprechen, die in den Trailern eine Rolle spielten.

Sobald offizielle Informationen zur Demo in FIFA 21 verfügbar sind, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Alle bisher offiziellen Informationen zum Spiel haben wir übrigens in unserer Übersicht zu FIFA 21 für euch zusammengefasst.