FHD-Monitor mit bis zu 170Hz im Amazon Prime Day Angebot

Dieser FHD-Monitor hat viele Stärken trotz des geringen Preises. Nutzt jetzt superstarke Prime Day Angebot.

Die nötige Tech für massive Gaming-Erlebnisse musss nicht immer unglaublich teuer sein. Dieser Bildschirm liefert euch mit DP 170Hz und mit HDMI bis zu 144Hz. Er bietet noch etliche Funktionen, die ihr euch genauer ansehen solltet. Spart jetzt 21% und bezahlt nur 126,99€ statt 159,99€.

Deshalb ist dieser FHD-Monitor eine gute Investition

Er verfügt 24.5 Zoll über ein VA-Panel, das eine hohe Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel bietet. Die Größe ist für FHD-Gaming völlig ausreichend, wobei ihr die Details klar erkennt.

Mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln liefert dieser Bildschirm gestochen scharfe Bilder. FHD-Gaming ist bei vielen Gamern zurecht immer noch präsent, denn die Qualität ist insbesondere für PVP-Games wie League of Legends oder diverse FPS-Shooter völlig ausreichend. Selbst Open-World-Abenteuer wie The Witcher 3 sehen immer noch toll in dieser Auflösung aus.

Ein weitere positive Eigenschaft ist seine hohe Bildwiederholfrequenz. Mit HDMI 144Hz und DisplayPort 170Hz könnt ihr flüssige Bewegungen und schnelle Reaktionszeiten genießen. Dies ist besonders wichtig bei schnellen Action-Spielen, in denen jede Millisekunde zählt. Ihr werdet von der reibungslosen Darstellung begeistert sein und könnt eure Gegner mit schnellen Reaktionen überraschen.

Natürlich darf Adaptive Sync nicht fehlen. Um Tearing und Stottern müsst ihr euch keine Gedanken machen. Euer Spielerlebnis läuft sauber ab, ohne störende Bildfehler.

Ein weiterer Vorteil ist sein Eye-Care-Design. Der Monitor verfügt über einen Blaulichtfilter und eine flimmerfreie Technologie, die eure Augen vor Ermüdung schützt. Ihr könnt stundenlang spielen, ohne dass eure Augen gereizt werden oder ihr an Konzentration verliert.

Mit seinen vielseitigen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und DisplayPort könnt ihr den Monitor problemlos mit eurem PC oder anderen Geräten verbinden. Der Monitor unterstützt auch VESA 75×75 für eine einfache Montage an einer Wand oder einem Monitorarm.

