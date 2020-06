Bis zum 8. Juni um 9 Uhr gibt es bei Mediamarkt.de per Direktabzug eine externe Festplatte mit reichlich Speicherplatz und eine schnelle SSD für den internen Einsatz besonders günstig.

WD Elements 8 TB

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit großen 8 TByte Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Speichererweiterung oder auch als Backup-Platte gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits mit Musik, Bilder und Co. am Limit sind.

Ab Werk ist das Modell bereits Windows-kompatibel, für Macs muss die Festplatte erst noch formatiert werden. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie.

WD Elements 8 TB

Das sagen Nutzer: Mit 5 von 5 Sternen wird die WD Elements 8 TB in über 50 Rezensionen auf MediaMarkt.de durchweg positiv bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz gelobt werden.

Abstriche gibt es ab und an für das Plastikgehäuse und die Notwendigkeit des Netzteilbetriebs.

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet die WD Elements 8 TB aktuell versandkostenfrei zum Preis von 124 Euro statt 154 Euro an. Der Rabatt wird während des Bestellvorgangs an der Kasse angezeigt.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten derzeit erst ab 154 Euro Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

SANDISK Extreme PRO M.2 NVMe SSD

Das bietet die SSD: Die NVMe-SSD für Mainboards mit M.2-Steckplatz via PCIe 3.0 x4 setzt auf 3D-NAND-Speicherzellen (TLC) und erreicht lesend bis zu 3.400 MB/​s sowie schreibend bis zu 2.800 MB/​s.

Weitere Features:

IOPS 4K lesen / schreiben: 500k /​ 400k

Mit 1 GByte bietet sie einiges an Speicherplatz für alles, was schnell starten muss.

Die Lebensdauer in Schreibleistung ist mit 600 TByte beziffert.

Die Zuverlässigkeitsprognose liegt bei 1,75 Mio. Stunden (MTBF).

Der Hersteller gewährt fünf Jahre Garantie.

SANDISK Extreme PRO M.2 NVMe SSD

Das sagen Nutzer: Das Modell wird 5 von 5 Sternen in 11 Rezensionen auf MediaMartk.de ebenfalls durchweg positiv bewertet. Gelobt werden vor allem Performance, Qualität und die problemlose Inbetriebnahme.

Vordergründige Kritikpunkte werden dabei nicht herausgestellt, außer dass gegebenenfalls keine Kompatibilität zu älteren Mainboards besteht.

Im Test: Die Webseite Pcworld.com hat 4,5 von 5 möglichen Sternen vergeben und lobt vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis:

Die Sandisk Extreme Pro NVMe ist ein würdiger Konkurrent der Samsung 960 Pro in Sachen Leistung und überholt sie beim Preis. Spitzenleistungen zu einem günstigen Preis sprechen für sich.

Pro Hochwertige NVMe-Leistung

Preis fast auf Budgetniveau Contra langsamer als die 960 Pro ohne Caching

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet die SSD derzeit mit Direktabzug von 30 Euro für 159 Euro statt 189 Euro an. Der Rabatt wird hier ebenfalls während des Bestellvorgangs an der Kasse angezeigt.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie sonst günstigstenfalls für rund 187 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Mediamarkt.de im Rahmen verschiedener Aktionen aber auch noch zahlreiche weitere Artikel im Preis reduziert, die sich allesamt über die entsprechende Übersichtsseite im Online-Shop finden lassen:

Corsair Gaming-Bundle mit Maus, Tastatur & Pad günstig bei MediaMarkt

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.