Saturn hat im Rahmen seiner „Weekend Deals“ bis Montag um 9 Uhr zwei externe Festplatten von Seagate und Western Digital mit 5 respektive 8 TByte besonders günstig im Angebot.

(mit Coupon bei Newsletter-Anmeldung lassen sich zusätzlich 10 Euro sparen)

Das bietet die Seagate Expansion+ Portable 5 TB

Auch gut für unterwegs: Dank des kleinen 2,5-Zoll-Formats ist die externe Festplatte von Seagate nicht nur als Erweiterung für Desktop-Speicherplatz gedacht, sondern auch für den portablen Einsatz.

Dank 5 TByte Speicherplatz, die per USB 3.0 an den PC angeschlossen werden, bietet das Modell trotz geringer Abmessungen viel Kapazität für Musik, Bilder und Co.

Ab Werk ist sie Windows-kompatibel und kommt mit der Sicherungssoftware Seagate Dashboard daher. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie auf das Modell.

Rezensionen und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen wird die Seagate Expansion in über 20 Rezensionen auf Saturn.de fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Performance, Kapazität und das Preis-Leistungs-Verhältnis, während in einer Rezension das Plastikgehäuse moniert wird.

Handfeste Tests der Fachpresse zu genau diesem Modell gibt es unterdessen nicht im Netz zu finden.

Pro Preis-Leistungs-Verhältnis

dank geringer Größe sehr portabel Contra nicht die schnellste

Ersparnis: Saturn.de bietet die Seagate Expansion+ Portable 5 TB aktuell versandkostenfrei zum Preis von 99 Euro statt zur UVP von 129,99 Euro an.

Mit Coupon bei Newsletter-Anmeldung lassen sich dabei nochmal zusätzlich 10 Euro sparen, wodurch nur 89 Euro fällig würden. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie sonst ab rund 110 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Das bietet die WD My Book 8 TB

Zusätzlicher Desktop-Speicherplatz: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit 8 TByte wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist dank exFAT-Formatierung ab Werk Windows- und Mac-kompatibel.

So lassen sich direkt nach dem Anschließen große Mengen an Fotos, Videos, Musik und Dokumenten auf dem My Book Desktop-Speicher ablegen. Dank der beigelegten Software WD Backup zur Sicherung von Daten vom PC auf die externe Festplatte ist auch eine praktische Backup-Lösung dabei.

Mittels WD Security lässt sich zudem eine Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung einstellen, während die WD Drive Utilities bei der Verwaltung der externen Festplatte helfen. Obendrein gewährt der Hersteller drei Jahre Garantie.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird in über 40 Rezensionen auf Saturn.de mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird neben der Portabilität vor allem die Performance. Moniert wird derweil ab und an die Lautstärke beziehungsweise Vibrationen.

Im Test: Techstage.de hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und vor allem das gute Gesamtpaket sowie die besonders geringe Betriebslautstärke gelobt, während die durchschnittlichen Übertragungsraten etwas schneller sein könnten.

Das MyBook von WD bietet eine ordentliche Leistung und eine einfache, aber durchdachte Sicherungssoftware. Es ist perfekt für alle, die Daten sichern, sich aber nicht mit zusätzlichen Programmen auseinandersetzen wollen. Dazu kommt, dass die Festplatte sehr ruhig ist. Auf dem Schreibtisch hat sie uns zu keinem Zeitpunkt gestört. Alles in allem eine solide Rundumlösung, die aber etwas schneller sein dürfte.

Pro Backup-Software enthalten

leise Contra teilweise langsam

wegen Größe weniger portabel

Ersparnis: Saturn.de bietet das Western Digital WD My Book 8 TByte aktuell zum Preis von 139 Euro statt zur UVP von 259 Euro an.

Auch hier lassen sich per Coupon bei Newsletter-Anmeldung dabei nochmal zusätzlich 10 Euro sparen, wodurch nur 129 Euro fällig würden.

Laut Preisvergleich bei Geizhals.de ist das Modell ansonsten günstigstenfalls ab rund 143 Euro inklusive Versandkosten als lieferbar gelistet. (neben MediaMarkt mit ebenfalls 139 Euro, wo es allerdings den 10 €-Vorteil durch den Newsletter nicht gibt).

Hier geht’s zum Angebot:

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Saturn im Rahmen der „Weekend Deals“ bis Montag um 9 Uhr aber auch noch zahlreiche weitere Artikel im Preis reduziert, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop finden:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.