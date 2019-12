Im Rahmen seiner „Weekend Deals“ hat Saturn.de noch bis Montag um 8 Uhr verschiedene Artikel im Preis reduziert, darunter eine externe Festplatte von Western Digital und eine PlayStation 4.

WD Elements 10 TB

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit großem 10 TByte-Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Speichererweiterung oder Backup-Platte gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits mit Musik, Bilder und Co. am Limit sind.

Ab Werk ist das Modell bereits Windows-kompatibel, für Macs muss die Festplatte erst noch formatiert werden. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie.

Das sagen Nutzer: Mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen wird die WD Elements 10 TB überwiegend positiv bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz gelobt werden.

Abstriche gibt es ab und an für das Plastikgehäuse und die Notwendigkeit des Netzteilbetriebs.

Ersparnis: Saturn.de bietet die die WD Elements 10 TB aktuell versandkostenfrei zum Preis von 169 Euro statt zur UVP von 255 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten erst ab 210 Euro gelistet.

Sony PlayStation 4 (500GB)

Ebenfalls zum derzeit niedrigsten Preis gibt es bei Saturn.de die Slim-Version der PlayStation 4 für 199 Euro statt 299 Euro (Preisvergleich ab rund 230 Euro).

Wer keinen gesteigerten Wert auf die leistungsstärkere Pro-Version legt und sich von dem kleineren Speicherplatz nicht abschrecken lässt, kann hier aktuell günstig zugreifen.

PS4 Pro oder PS4 Slim? Die Unterschiede im Detail – Für wen eignet sich welche Konsole?

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind im Rahmen der „Weekend Deals“ aber auch noch einige Produkte im Preis reduziert, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop finden:

