LG Angebot: Top OLED 4K TV günstig wie noch nie zuvor

Beim 2021er-Modell hat LG zudem einen Game Optimizer eingeführt. Durch diesen befinden sich alle Spieleinstellungen an einem Ort und er passt automatisch das Bild an, sowie optimiert die Grafik. Dazu bietet ein OLED-TV ein herausragendes Bild und rundet damit das besondere Gaming-Erlebnis ab.

Gaming wie noch nie zuvor: Durch die neuen Konsolen von Sony und Microsoft ist das Thema Gaming am TV noch einmal wichtiger geworden. Denn mit Fernsehern, die auf HDMI 2.1 setzen, lassen sich mit der PS5 und Xbox Series X nun Spiele in 4K mit bis zu 120 FPS spielen. Dank der Schnittstelle können auch passende Gaming-PCs angeschlossen werden und damit der große Bildschirm eines Fernsehers für besonders schönes Gaming genutzt werden.

Dank entsprechend Bildschirm schonenden Technologien und Algorithmen gibt es beim Normalanwender eigentlich keine Einbrennungseffekte mehr bei den neuen Modellen. Zu 100 Prozent ausschließen lässt es sich zwar nicht, aber der Langzeittest bei den Experten von rtings.com zeigt, dass es äußerst unwahrscheinlich ist ( Burn-in-Test via rtings.com ). In ihrem Fazit sagen sie:

