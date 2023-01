ESO und Throne and Liberty machen Hoffnung auf ein spannendes MMORPG-Jahr 2023

In dieser Woche hat The Elder Scrolls Online seine neue Erweiterung vorgestellt und Throne and Liberty einen neuen Test angekündigt. Zudem gab es Diskussionen um die Entlassung eines WoW-Mitarbeiters, es gibt zwei neue MMORPGs auf Steam und ein Spieler hat sich viel Geld in RuneScape erschummelt. Wir haben alle News der Woche zusammengefasst.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Brian Birmingham, der Tech-Lead von World of Warcraft Classic, wurde entlassen, weil er seine Mitarbeiter nicht für eine Quote schlecht bewerten wollte. Er bekommt viel Zuspruch und Activision Blizzard erneut Kritik.

Die Diskussion der Woche: Wir haben die KI gefragt: Was ist das beste MMO, das man gerade spielen kann? Heraus kamen die üblichen Verdächtigen. Allerdings sorgte dieser Beitrag für Diskussionen rund um den Begriff MMO und generell zum Thema KI.

Die Woche im Podcast: Im Podcast MMO News sprechen Alexander Leitsch und Mark Sellner diese Woche wieder über die wichtigsten News rund um MMORPGs. Themen waren unter anderem die Verschiebung von Blue Protocol, die Einstellung von WoW in China und die Roadmaps der MMORPGs für 2023.

Hier könnt ihr euch die Folge auf Spotify anhören:

Kartelle in WoW und zwei neue MMORPGs auf Steam

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Mit Dragon Sword wurde ein neues Spiel vorgestellt, das viel Action verspricht und sowas wie der Nachfolger von Dragon Nest sein könnte.

Ashes of Creation hat in einem Video 47 Minuten Gameplay vom Tank aus der Alpha gezeigt (via YouTube).

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr in dieser Woche sonst etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

