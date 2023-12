Es gibt nur wenige CPUs mit diesem Preis-Leistungs-Verhältnis: Intel-Prozessor mit 14 Kernen bei Amazon im Angebot

Dieser Intel-Prozessor ist ein Preis-Leistungs-Wunder. Schlagt jetzt bei Amazon zu und verstärkt euer System für kommende Spiele.

Der Intel® Core™ i5-13600KF Desktop-Prozessor ist momentan auf dem Markt eine ziemlich kluge Wahl für Sparer. In seiner Single-Core Leistung prescht diese CPU weit nach vorn und beweist sich sogar vor den stärksten CPUs von AMD oder Intel. Mit 14 Kernen, darunter 6 P-Kerne und 8 E-Kerne, sowie einem großzügigen 24 MB Cache, liefert dieser Prozessor die Rechenleistung, die ihr benötigt, um mühelos mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Spart nun und bezahlt nur noch 279€ bei Amazon.

Darum ist dieser Intel-Prozessor eine intelligente Wahl

Mit einer unglaublichen Taktfrequenz von bis zu 5,1 GHz könnt ihr sicher sein, dass dieser Prozessor auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen und Spielen eine herausragende Leistung bietet. Bearbeitet aufwendige Videos, erstellt komplexe 3D-Modelle oder startet problemlos die neusten AAA-Games. In Verbindung mit den richtigen Komponenten könnt ihr selbst aufwendige Titel wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 in einer atemberaubenden Qualität erleben. Wenn ihr es schlau anstellt, könnt ihr euch ein günstiges WQHD-System zusammenzimmern, was nicht mal 1500€ kosten muss und für die nächsten Jahre locker ausreicht.

Zusätzlich bietet der Intel® Core™ i5-13600KF eine Unterstützung für die neuesten Technologien wie PCIe 5.0 und DDR5-Speicher, was bedeutet, dass ihr von zukunftssicheren Funktionen profitiert und euer System auf dem neuesten Stand halten könnt.

