Die Entwickler des Steam-Hits „Among Us“ reagieren darauf, dass Fortnite sie einfach kopiert

Fortnite veröffentlichte beim Patch 17.40 einen neuen Modus mit dem Namen „Hochstapler“. Viele von euch werden bemerken, dass dieser Modus eine starke Ähnlichkeit zu Among Us hat. Nun haben sich die Entwickler indirekt zu Wort gemeldet.

Was ist passiert? Am Dienstag, dem 17. August wurde der neue Patch 17.40 auf die Server aufgespielt. Schon im Vorfeld kündigte Fortnite mit einigen Teasern einen neuen Modus an.

Nun ist es so weit und der neue „Hochstapler“-Modus ist draußen. Viele von euch werden bemerken, dass ihr eine Kopie vor euch habt, die dem Steam-Hit „Among Us“ sehr ähnlich sieht.

Epic Games bot den „Among Us“-Entwicklern offenbar keine Kooperation an – sie haben auf eigene Faust den Modus passend zum momentanen Fortnite-Setting entworfen und ins Spiel geschmissen.

Das sagen die Among Us Entwickler dazu

Verständlicherweise hat sich Unmut breit gemacht denn, Fortnite habe nicht nur einfach das Spielprinzip kopiert, sondern auch die Benennung.

Darauffolgend meldete sich die Community-Direktorin von Among Us und schrieb via Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Enttäuschung macht sich breit

„Spielmechaniken in Ordnung – diese sollten nicht geschützt werden. Aber wenigstens ein anderes Thema oder andere Namen hätten die Sache interessante gemacht, oder?“

Man hätte sich gefreut, zusammenzuarbeiten und etwas zu erschaffen, was beiden Seiten einen gewissen Erfolg zugesprochen hätte. Tan deutet an, dass beide Seiten so mehr von dem Modus gehabt hätten.

Auch eine Programmiererin von Among Us meldete sich zu Wort:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Das verlinkte Bild im Tweet zeigt die Situation richtig auf

„Wie auch immer – ich fühle mich heute ziemlich deprimiert. Alles auf der Welt fühlte sich bereits unüberwindlich an, also war dies nur eine weitere lustige Erinnerung daran, wie klein wir alle wirklich sind.“

Man merkt seitens der Among Us Entwickler, dass die Enttäuschung groß ist. Gewünscht hätte man sich eine andere Entscheidung.

Kam etwas von Fortnite? Bislang hat sich Epic Games nicht dazu geäußert.

Was haltet ihr von dieser ganzen Geschichte? Findet ihr, Epic Games hätte da lieber eine Kooperation mit Among Us eingehen sollen? Oder denkt ihr, dass Fortnite das ruhig machen kann, da dass sowieso ein offenes Genre ist, wo sich jeder Entwickler bedienen kann?