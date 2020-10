Neben Headsets, TVs, Konsolen und dem ganzen anderen Zeug gibt es dieses Jahr Brettspiele wie Munchkin, Agricola und Catan im Sale.

Der Prime Day ist für Gamer mit die beste Möglichkeit, um den eigenen PC aufzurüsten oder gleich neue Konsolen, Laptops und Spiele zu kaufen. Dabei gibt es heute und morgen noch viel mehr Angebote, die häufig richtig gut sind, aber selten erwähnt werden.

Das beste Beispiel ist die Bratpfanne von Jamie Oliver. Die war in den vergangenen Jahren IMMER Topseller, passt nur irgendwie nicht zur PS4. Was aber passt, sind Brettspiele, denn jeder Gamer weiß, dass Spielen in der Gruppe mehr Spaß macht. Deshalb kommen hier die besten Angebote für gemütliche Abende mit Freunden.

Der Klassiker am Prime Day: Siedler von Catan

Das Spiel dürfte jeder kennen, der zumindest hin und wieder spielt. Ihr baut Dörfer und Städte, erwürfelt euch Rohstoffe, wachst schneller als eure Konkurrenten und ergattert einen Siegpunkt nach dem anderen. Passt nur auf, dass der Räuber euch nicht erwischt. Amazon reduziert den Preis für ein ganzes Set von 70,25 Euro auf 51,99 Euro. Dafür bekommt ihr:

Die Siedler von Catan – das Grundspiel

Die Ergänzung für 5 und 6 Spieler

Die Seefahrer-Erweiterung

Die Seefahrer-Ergänzung für 5 und 6 Spieler

Catan meets Game of Thrones

Wer Catan schon in- und auswendig kennt, hat vielleicht mit dem Game of Thrones-Crossover mehr Spaß. Das Besondere daran: Ihr spielt mit- und gegeneinander. Das Spiel ist mehr als nur eine Lizenz ohne Inhalt, denn dahinter steckt ein gut durchdachtes System.

Wie in Catan üblich, baut ihr Rohstoffe ab, um zu bauen und zu wachsen. Allerdings übernehmt ihr hier die Rolle von Brüdern der Nachtwache und befestigt die Mauer gegen die Wildlinge. Das Besondere: Dabei kooperiert ihr mit den anderen Spielern, denn niemand möchte die Wildlinge in den Sieben Königslanden sehen.

Zusätzlich versucht ihr aber auch, der neue Lord Kommandant der Nachtwache zu werden. Ihr müsst also klug mit euren Ressourcen hantieren, um beide Ziele zu erreichen.

Munchkin – in vielen Varianten

Noch so ein Klassiker, allerdings ein Kartenspiel. In Munchkin begibst du dich auf eine Quest und zwar auf eine ziemlich durchgeknallte. Du tötest Monster, wirst immer mächtiger, klaust Schätz und bekämpfst deine Kumpel – gerne auch hinterrücks.

Der Loot ist der Hammer: Wer den Kettenhemd-Bikini trägt, die Mutanten-Wüstenrennmaus reitet und dabei immer schön schummelt, braucht sich auch vor dem Dungeon der elf mal elf Elfen nicht zu fürchten.

Das Spiel lässt sich mit vielen Erweiterungen kombinieren und so habt ihr immer die Kontrolle über die Komplexität und den Umfang. Und ganz wichtig: Das Schummeln nicht vergessen – nur so bekommt man ein Kartenspiel in einer Liste voller Brettspiele.

Jetzt wird’s anspruchsvoll: Agricola

Eigentlich ist das Ziel schnell erklärt: Es gewinnt, wer seinen Bauernhof am besten bewirtschaftet. Das ist aber viel schwieriger als ihr denkt. Jeder Spieler erhält ein Grundstück mit zwei Holzhütten und muss von da an alleine weiterkommen.

Der Kern des Spiels ist die Art und Weise, wie jeder Spieler seine Arbeitskräfte einsetzt. Wer früh viel arbeitet und erntet, muss keinen Hunger leiden. Wer dagegen mehr auf Ausbildung seiner Arbeitskräfte und das Bauen neuer Hütten setzt, profitiert später davon, hat es aber gerade am Anfang schwer, mitzuhalten. So viel zu tun, so wenig Ressourcen!

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.