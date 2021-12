EMP Angebot: 15% Rabatt auf Gaming – LoL Merchandise zum Bestpreis

Bei EMP könnt ihr jetzt Weihnachtsgeschenke aus den Bereichen Gaming und Entertainment dank Gutschein günstiger kaufen.

Weihnachten rückt immer näher und noch habt ihr die Möglichkeit Geschenke so zu kaufen, dass sie pünktlich zur Bescherung eintreffen. Bei EMP gibt es nun ein besonderes Angebot, durch das ihr beim Kauf von Geschenken für Gaming-Fans ein paar Prozent extra sparen könnt.

So funktioniert das Angebot: Vom 17. bis 31. Dezember 2021 erhaltet ihr 15 Prozent Rabatt auf Gaming- und Entertainment-Produkte. Gebt dazu einfach während des Bestellvorgangs den Gutscheincode EMPGAME21 ein und schon werden 15 Prozent vom Kaufpreis abgezogen. Der Mindestbestellwert für die Aktion liegt bei 55 Euro.

Diese Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen: Media, Tickets, Bücher, Geschenkgutscheine, Rammstein, Böhse Onkelz, LEGO und aktuelle Sales.

Jetzt cooles Merchandise für League of Legends kaufen

Nicht erst seit der Serie Arcane ist das LoL-Universum in aller Munde. League of Legends als MOBA ist äußerst bekannt und beliebt. Entsprechend gibt es einiges an Merchandise, das ihr bei EMP passend dazu kaufen könnt. Nachfolgend haben wir euch ein paar nicht reduzierte Artikel herausgesucht, die mit dem Gutscheincode der Angebotsaktion günstiger sind.

