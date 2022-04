Einer der besten Shooter startet erste Tests auf iOS und Android – So macht ihr mit

Mit Rainbow Six Mobile wurde ein Ableger von Rainbow Six Siege für iOS und Android angekündigt. Hier findet ihr alle Infos zu Testmöglichkeiten und Inhalt.

Was ist das für ein Spiel? Grundsätzlich orientiert sich Rainbow Six Mobile am großen Vorbild „Rainbow Six Siege“. Der intensive Taktik-Shooter erschien bereits 2015, gehört aber bis heute zu den besten Online-Shootern überhaupt. Auch jetzt noch wird es viel gespielt und bekommt neue Inhalte.

Das neue Rainbow Six Mobile wird einiges mitbringen, was Fans der Reihe wiedererkennen dürften:

Bekannte, für Mobile angepasste Schauplätze aus Siege sind dabei

Es gibt zehn Operators – 5 Angreifer, 5 Verteidiger

Taktisches Gameplay mit verschiedenen Gadgets, zerstörbaren Umgebungen und speziellen Fähigkeiten

Allerdings erklären die Entwickler, dass es auch Unterschiede geben wird: „Wir haben viel in die Arbeit ‚unter der Haube‘ investiert, um das Siege-Erlebnis für Mobilgeräte anzupassen. Das umfasst ein komplett neues Gameplay-Steuerungssystem, das speziell für Mobilgeräte entwickelt wurde, sowie eine umfangreiche Optimierung der Benutzeroberfläche und der visuellen Präsentation im Spiel“ (via Ubisoft).

Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht, aber erste Tests wurden angekündigt.

So könnt ihr testen: In der Ankündigung erklären die Entwickler, dass in den „kommenden Wochen“ der erste mehrerer Live-Tests starten soll. Ein genaues Datum ist derweil noch nicht bekannt.

Allerdings könnt ihr euch schon jetzt über die offizielle Ubisoft-Website registrieren, um Infos zu erhalten und möglicherweise zur geschlossenen Alpha eingeladen zu werden.

Das ist sowohl mit Android-, als auch iOS-Geräten möglich.

Entwickler sagen: Keine Sorge wegen Siege

Das sagen die Entwickler: Das Mobile-Team erklärt in der Ankündigung, dass es aus großen Siege-Fans besteht und man dessen Spielerlebnis möglichst gut auf Mobile umsetzen möchte.

Und auch, wenn man sich das Büro in Montreal mit den Siege-Kollegen teile, handele es sich nicht um dasselbe Team.

Wir wollen nicht, dass ihr aufhört, auf PC oder Konsole zu spielen, und zur Mobilversion wechselt. Wir wissen, dass nichts über den Adrenalinschub bei einem knappen Match in Siege auf dem großen Bildschirm oder die Präzision einer Maus und einer Tastatur geht. Da wir unsere Monitore nicht überallhin mitnehmen können, wird euch Rainbow Six Mobile die Gelegenheit bieten, euer geliebtes Spiel in kurzen, leicht zugänglichen Stößen zu spielen, während zugleich Millionen neuer Spieler:innen in den Genuss des R6-Erlebnisses kommen. Das Entwicklerteam von Rainbow Six Mobile



Fans der Reihe sollen sich also keine Sorgen machen, was das „Hauptspiel“ angeht: Hier werden nach aktuellem Stand keine Ressourcen abgezogen, um sie in die Mobile-Entwicklung zu stecken.

Grundsätzlich haben schon einige Spiele den Sprung auf das Handy gewagt. Beispiele sind etwa der LoL-Ableger „Wild Rift“, oder auch Fortnite. Und auch in Sachen MMORPGs gibt es Optionen: Die besten Mobile-MMORPGs 2022 für iOS und Android findet ihr hier.