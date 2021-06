Der Acer XB32 hat 32 Zoll Bildschirmdiagonale, WQHD, eine Reaktionszeit von 1ms, 170 Hz und kostet am Amazon Prime Day nur 599 Euro statt 700 Euro.

Spieler, die ihre Grafikeinstellungen gerne hochdrehen und trotzdem nicht auf hohe fps-Zahlen verzichten wollen, liegen mit diesem Monitor genau richtig. Noch hat Amazon genug Monitore auf Lager, aber es ist unklar, ob der XB 32 über die volle Dauer des Prime Day reduziert bleibt.

Für diesen Preis ist der Predator XB32 überragend

Der Bildschirm ist noch nicht einmal ein ganzes Jahr auf dem Markt und Amazon senkt am Prime Day den Preis. Bisher gab es das gute Stück nur ab 700 Euro aufwärts. Was macht den Monitor so gut für Gamer? Beginnen wir mit den Specs:

Bildschirmgröße: 32 Zoll – 16:9

Auflösung: WQHD – 2560 x 1440

Reaktionszeit: 1ms

Bildwiederholrate: 144 Hz, overclocked schafft er 170 Hz

Helligkeit: 600 cd/m²

Kontrastverhältnis: 1,000:1

Wer jetzt nur Bahnhof versteht, der sollte den Artikel bis zum Ende lesen. Alle anderen kommen hier direkt zum Angebot:

WQHD ist die goldene Mitte für Gamer

Spieler haben unterschiedliche Anforderungen an ihren Monitor. Zum einen muss die Auflösung so gut wie möglich sein, zum anderen wollen sie möglichst hohe Bildwiederholraten für ein flüssiges Spiel. Nur wenige Spieler haben die Ausrüstung, um einen AAA-Titel wie COD: Warzone in 4K mit flüssigen 144 Hz wiederzugeben. Die meisten Spieler schließen einen Kompromiss: Entweder hohe Auflösung oder 144 Hz.

Deshalb ist WQHD der Sweet-Spot. Damit habt ihr mehr Pixel als in Full-HD, könnt aber auch schnelle Spiele problemlos zocken, denn für WQHD braucht man keine RTX 3090 Ti, eine Radeon RX 5700 reicht locker aus. Damit spielt ihr Fortnite mit bis zu 140 fps oder Warzone mit konstanten 60 fps. Und falls ihr Bock auf Singleplayer habt, könnt ihr die Grafik auf Ultra stellen und profitiert von der hohen Auflösung.

Amazon Prime Day: Angebote für Nintendo Switch

144 Hz sollten es schon sein, wenn ihr gewinnen wollt

Klar, ein guter Spieler erwischt seinen Gegner in Fortnite auch mit 60 fps, aber 140 fps auf einem 140 Hz-Display machen die Sache einfacher. Mehr Bilder pro Sekunde bedeuten, dass ihr mehr seht und schneller reagieren könnt. Die hohen Bildwiederholraten in Verbindung mit der niedrigen Reaktionszeit (1ms) und dem niedrigen Input-Lag (1ms) sorgen für flüssiges Gameplay.

Davon profitieren nicht nur Shooter-Spieler. League of Legens oder Dota 2 spielt sich viel flüssiger mit hohen fps-Zahlen – vor allem, wenn ihr mechanisch anspruchsvolle Champions spielt oder als ADC oft kiten müsst.

Standfuß und Rahmen des Predator XB32 sind schmal und wirken unaufdringlich.

Acer Predator XB32: Farben und Kontrast vom Feinsten

Der Acer XB32 verfügt über einen großen 10-Bit-Farbraum, der sauber abgedeckt wird und über das IPS-Panel auch ordentlich zur Geltung kommt. Bei der Wahl des Displays gibt es häufig die Frage: Nehme ich ein IPS- oder ein VGA-Panel?

Beim IPS-Panel sind die Kristalle gleichmäßig übereinander angeordnet und müssen sich für eine Änderung der Anzeige nur drehen. Das macht das Display sehr schnell und das kurze Reaktionszeiten, was vor allem für Gaming wichtig ist.

Die Farben gibt der Acer Predator XB32 hell, kontrastreich und knackig wieder. IPS-Panels haben nur einen Nachteil und das ist bei manchen Modellen der etwas niedrigere Kontrast im Vergleich zum VGA-Panel. In diesem Fall müsst ihr euch darüber keine Sorgen machen, denn der XB32 hat hervorragende Kontrastwerte und eine sehr gute maximale Helligkeit.

Für wen lohnt sich der Acer XB32 am Prime Day?

Der Monitor lohnt sich für Gamer, die gerne Shooter oder MOBAs spielen und dabei hohe fps-Zahlen und gleichzeitig hohe Einstellungen möchten. Dann sieht das Spiel nicht nur gut aus, sondern läuft auf hohen Einstellungen extrem flüssig. Für 599 Euro ist der Monitor ein echtes Schnäppchen. Bei Amazon bewerten ihn 817 User im Schnitt mit 4,5 von 5 Sternen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.