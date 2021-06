Laut Preisvergleichsseiten war die Nintendo Switch bedingt durch die hohe Nachfrage und Corona-Lieferengpässe in diesem Jahr noch nicht so günstig zu haben und startet bei anderen Händlern gegenwärtig auch erst ab 318,99 Euro, während die 300-Euro-Marke 2021 generell erst einmal kurzzeitig unterschritten wurde.

Insert

You are going to send email to