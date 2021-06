Bei den Gaming-Angeboten von ebay könnt ihr die Nintendo Switch, die Xbox Series S und die AMD Ryzen 7 5800X CPU besonders günstig kaufen.

Worum geht es bei der Aktion? Bis zum 30. Juni 2021 gibt es bei ebay einen 10 Prozent-Gutschein auf bestimmte Aktionsprodukte. Dadurch ergeben sich für absolute Top-Produkte teilweise neue Bestpreise wie für den AMD Ryzen 7 5800X Prozessor. Wer also bei den Technik-Highlights sparen will, sollte sich diese Angebote genauer anschauen.

So funktioniert es: Kauft eines der Aktionsprodukte, das wir euch vorstellen oder von der Aktionsseite und nutzt an der Kasse den Gutscheincode PLAYER21. Schon wird euch ein Rabatt in Höhe von 10 Prozent gewährt. Beachtet, dass der Rabatt maximal 50 Euro betragen kann und ihr den Gutschein nur zwei Mal einlösen könnt.

Nintendo Switch für nur 296,95 Euro

Aktueller Bestpreis: Derzeit bekommt ihr die Nintendo Switch nirgends günstiger als im Angebot bei ebay. Die Konsole war 2020 Großteils ausverkauft und hatte auch 2021 im Zeitraum März bis Mai immer mal wieder Lieferengpässe zu verzeichnen. Dabei war sie zeitweise nur für mehr als den UVP zu bekommen. Nun könnt ihr die Nintendo Switch bei ebay dank des Gutscheins für nur 296,95 Euro kaufen.

Sichert euch mit der Konsole den Zugriff auf absolute Top-Spiele wie Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Animal Crossing: New Horizons.

Natürlich handelt es sich bei dieser Switch bereits um die verbesserte Version aus dem Jahr 2019.

AMD Ryzen 7 5800X CPU zum Bestpreis

Günstiger gab es ihn noch nie: Den AMD Ryzen 7 5800X Prozessor bekommt ihr bei ebay nun für nur 350,91 Euro. Das ist ein neuer Bestpreis für die CPU. Der Ryzen 7 5800X ist ein sehr leistungsstarker Gaming-Prozessor und ermöglicht es Spiele in Kombination mit der passenden Grafikkarte in 4K zu spielen. Zudem bietet er eine sehr gute Leistung bei Software-Anwendungen und ist damit nicht nur fürs Gaming geeignet.

Der Prozessor verfügt über acht Kerne mit je 3,8 GHz und hat eine TDP von 105 Watt.

Xbox Series S für nur 269,10 Euro

Leistungsstarke Konsole im Angebot: Die Xbox Series S bekommt ihr bei der ebay-Aktion für nur 269,10 Euro und damit zum aktuellen Bestpreis. Die Konsole von Microsoft ist die kleine Schwester der Xbox Series X und bietet etwas weniger Leistung. Zudem hat sie kein Laufwerk, wodurch ihr eure Spiele digital kaufen müsst.

Mit der Xbox Series S könnt ihr Spiele in Full-HD oder WQHD mit bis zu 120 FPS genießen. Je nachdem was das Spiel ermöglicht.

CPU AMD Zen 2 mit 8 Kernen x 3,6 GHz GPU Bis zu 4 Teraflops (AMD RDNA2) – 20 CUs mit 1.565 MHz RAM 10 GB GDDR6 Festplatte NVME-SSD mit 512 GB (364 GB nutzbar) Optisches Laufwerk Nein Video-Features Natives 1440p, 60 bis zu 120 fps, Variable Rate Shading, Variable Refresh Rate, HDMI 2.1-Support, 4K-Upscaling für Spiele Raytracing? Ja Anschlüsse HDMI-Out

3x USB

Storage Expansion

EthernetStrom

Weitere Gaming-Angebote bei ebay

Den Rabatt des Gutscheins haben wir in die Preise bereits einberechnet.

