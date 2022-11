Neuer MMO-Shooter für PC und Konsolen spielt in einer düsteren Zukunft – Zeigt hitzige Kämpfe gegen Kampfroboter

WoW: Neuer Kurzfilm zeigt in 5 Minuten, wie aus dummen Bestien die mächtigsten Kreaturen Azeroths wurden

FIFA 23 enttäuscht Fans mit dem neuen WM-Modus so sehr, dass sie wieder die Version von 2014 zurückwollen

5 Tipps, wenn ihr 2022 mit New World anfangen wollt

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Hearthstone bringt den Todesritter als neue Klasse, Cinematic erinnert an Arcane

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?