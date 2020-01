Bei den Gaming-Angeboten von ebay bekommt ihr die Nintendo Switch neue Edition zum Spitzenpreis. Außerdem ist ein ASUS Notebook mit RTX günstiger.

Aktuell könnt ihr noch bis zum 5. Februar bei ebay ein paar Gaming-Schnäppchen machen. Ebay bietet einen Gamer-Gutschein an, der den Preis um 10 Prozent senkt. Dadurch ergeben sich ein paar sehr gute Gaming-Angebote. Allen voran betrifft dies die Nintendo Switch.

So funktioniert die ebay-Aktion: Legt einfach euer Wunschprodukt in den Warenkorb und löst an der Kasse den Gutscheincode PLAYER201 ein. Schon erfolgt automatisch der entsprechende Rabatt. Beachtet zudem, dass der Gutschein nur zwei Mal pro Person eingelöst werden kann.

Nintendo Switch für nur 269,10 Euro

Spitzenangebot: Die Nintendo Switch in der neuen Edition bekommt ihr dank des Gutschein-Angebots für nur 269,10 Euro. Das ist mit Abstand der aktuelle Bestpreis für die Konsole. Verkäufer ist dabei wieder einmal der Händler sbdirect24, die jedes Mal bei den Aktionen mit ebay zusammenarbeiten.

Verfügbar ist aktuell nur noch die Nintendo Switch in Grau.

Das macht die neue Switch aus: 2019 bekam die Nintendo Switch ein Update. Dieses nutzt die Hardware effizienter, weshalb die Akkulaufzeit bei ihr zwei bis drei Stunden länger ist. Außerdem ist das Display verbessert.

In diesem Jahr erwartet uns entgegen der Gerüchte kein neues Modell der Switch, wie Nintendo nun offiziell erklärte (via GamePro). Der Kauf der neuen Nintendo Switch ist also nicht in ein paar Monaten eine Fehlentscheidung.

Die neue Edition der Switch besitzt mehr Rot in der Verpackung.

ASUS Gaming-Notebook mit AMD & RTX 2060

Das bietet das Notebook: Mit dem ASUS FX505DV-BQ099T erhaltet ihr 15,6 Zoll Gaming-Notebook, dessen Display mit Full-HD auflöst. Besonders interessant macht ihn die verbaute Hardware. Diese sorgt für eine sehr gute Leistung und ermöglicht euch das Spielen in hohen Details von Games wie Cyberpunk 2077 und weitere künftige Titel.

CPU: AMD Ryzen 7 3750H mit 4 Kernen

RAM: 16 GB DDR4 (32 möglich)

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB

Speicherplatz: 1 TB SSD

Betriebssystem: Windows 10 Home

Das Angebot bei ebay: Verkäufer des Gaming-Notebooks ist der ebay-Shop von Alternate. Somit braucht ihr in Sachen Händler keinerlei Bedenken haben.

Mit dem Gutscheincode PLAYER201 kostet euch der Laptop von ASUS nur noch 1.094 Euro. Das ist gleichzeitig der aktuelle Bestpreis und rund 100 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.