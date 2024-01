EA FC 24: TOTY startet am Freitag – Alle Leaks, Infos und Termine im Überblick

Das Team of the Year (TOTY) in EA FC 24 geht am Freitag, dem 19. Januar, an den Start. Wir zeigen euch alle bisher bekannten Leaks, Infos und Termine zum TOTY.

Was ist das TOTY? Das Team of the Year, kurz TOTY, ist wohl das größte Ereignis des Jahres. Hier dürft ihr die besten Spieler des vergangenen Jahres noch einmal hochleben lassen. Die Upgrades für die TOTYs waren in der Vergangenheit so stark, dass sie selbst bis zum Ende von EA FC 24 zu den besten Karten im Spiel gehören sollten.

Wie kommt das TOTY in EA FC 24 zustande? Seit Montag, dem 8. Januar, konntet ihr eine Woche lang für das diesjährige TOTY abstimmen. Aus einer Vorauswahl durftet ihr euch auf elf Startspieler festlegen, welche es eurer Meinung nach verdient hätten, ein starkes TOTY-Upgrade zu erhalten. In einem späteren Voting werdet ihr wahrscheinlich zusätzlich für einen zwölften Spieler abstimmen dürfen.

Die Entscheidung ist nun gefallen, sodass die ersten richtig starken TOTY-Karten am Freitag in Ultimate Team auftauchen werden. Diverse Leaks bestätigen sogar im Voraus das komplette Team für EA FC 24.

Leaks zeigen alle TOTYs – So wird es wahrscheinlich aussehen

Woher stammen die Leaks? Die Infos kommen von zwei der prominentesten Leaker im FIFA/EA FC-Business. Donk und Fut Sheriff sind dafür bekannt, ein feines Gespür für noch unveröffentlichte Karten zu besitzen. Dennoch müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Leaks keine absolute Gewähr haben. Ob, wann und wie die Karten erscheinen, bleibt trotz hoher Wahrscheinlichkeiten ein Stück weit offen.

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte folgende Box nich öffnen, denn dort seht ihr alle TOTY für EA FC 24 aufgelistet.

Alle TOTYs in EA FC 24

Mbappé (Paris Saint-Germain)

Haaland (Manchester City)

Messi (Inter Miami)

De Bruyne (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Bellingham (Real Madrid)

Theo Hernández (AC Mailand)

Van Dijk (FC Liverpool)

Rúben Dias (Manchester City)

Frimpong (Bayer Leverkusen)

Alisson (FC Liverpool)

Einziger Nachteil an den TOTY-Spieler wird sein, dass sie, wie in den vergangenen Jahren, schwer zu ziehen sein werden. Sie waren sogar noch begehrter und teurer als eine brasilianische Legende für das neue Icon-Upgrade. Eine Neuerung könnte das allerdings ein wenig ändern.

Frauen-TOTY: Doppelte Chance auf Team-of-the-Year-Karten?



Wie viele TOTY-Spieler wird es geben? Neben dem bekannten Männer-TOTY, Icon-TOTY und den TOTY-Ehrenvolle-Erwähnungen wird es das erste Mal auch ein Frauen-TOTY geben.

Das könnte bedeuten, dass es zu den zwölf üblichen Spezialkarten (Startelf und zwölfter Mann) zwölf weitere TOTYs (Startelf und zwölfte Frau) geben wird. Damit wäre die Chance theoretisch doppelt so groß, einen dieser begehrten Karten zu bekommen. Allerdings können wir nicht sagen, ob die beiden Teams separat voneinander erscheinen oder zusammen releast werden.

Der neue Ladebildschirm hat indes bestätigt, dass auch die im letzten Jahr eingeführten TOTY-Icons mit sehr guten Upgrades daherkommen werden. Das bestätigen wiederum auch die neusten Leaks zu den bisher bekannten Icons, die aller Voraussicht nach während des Events erscheinen werden.

Alle geleakte Icons haben wir in der folgenden Box für euch zusammengefasst.

Alle bisher geleakten TOTY-Icons Ronaldo

Hamm

Sawa

Best

Xavi

Matthäus

Vieira

Ribéry

Ferdinand

Cech

Essien

Komplettiert wird das Feld von den Ehrenvollen Erwähnungen, also von Spielern, die zur Wahl für das TOTY standen, aber zu wenige Stimmen bekommen haben, um es ins finale Team zu schaffen.

Alle vorläufigen Termine zum TOTY in EA FC 24 in der Übersicht

Wann kommen die ersten TOTYs in die Packs? Durch den neuen Ladebildschirm ist mittlerweile bekannt, dass die ersten Karten höchstwahrscheinlich auch direkt am Freitag erscheinen werden. Üblicherweise kamen sie etappenweisen ins Spiel. Den Start bildeten die Angreifer, gefolgt von den Mittelfeldspielern; den Abschluss bildeten die Verteidiger plus Torhüter.

Ob EA Sports die Systematik in Anbetracht der zusätzlichen weiblichen TOTYs beibehält, bleibt abzuwarten. Ein von Futdonk veröffentlichter Zeitplan sieht zumindest vor, dass es den Full Release, also die Veröffentlichung aller SpielerInnen, am Freitag, dem 26. Januar, also in einer Woche, geben soll.



Was könnte uns der Zeitplan über das TOTY verraten? Berücksichtigt man also die geleakten Termine, ist es durchaus vorstellbar, dass wir dieses Jahr ein TOTY mit 24 SpielerInnen auf einmal sehen werden. Damit könnte sich die Chance, eine dieser begehrten Karten zu ziehen, deutlich erhöhen.

Zudem könnte der Terminkalender auch Auswirkungen auf den schrittweisen Release der TOTY-Karten in der ersten Woche haben. Waren es in der Vergangenheit jeweils drei Stürmer, Mittelfeldspieler und 4 Verteidiger plus Torhüter, die zusammen erschienen, liegt es nun nahe, dass durch das Frauen-TOTY doppelt so viele SpielerInnen auf einen Schlag veröffentlicht werden.

Wer bis dahin noch fleißig Packs sammeln will, sollte sich die Weekend League mit ihren neuen Belohnungen nicht entgehen lassen.