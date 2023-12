EA FC 24 TOTW 14: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Modrić und Kim

Am kommenden Mittwoch steht für EA FC 24 das TOTW 14 (Team of the Week) auf dem Programm. Erfahrt bei MeinMMO, welche Spieler im anstehenden Team der Woche möglicherweise auftauchen werden. Spieler wie Modrić oder Kim haben gute Aussichten.

Das ist das TOTW: Es ist wieder Zeit für das Team of the Week in EA FC 24 Ultimate Team. Jeden Mittwoch werden Spieler und Spielerinnen, die in der vergangenen Fußball-Woche durch herausragende Leistungen überzeugt haben, in dieses Team aufgenommen. Diese Kicker erhalten daraufhin verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs erhältlich sind.

Was sind die TOTW Predictions? Die TOTW Predictions sind Vorhersagen aus der Community, welche Spieler es möglicherweise ins Team der Woche schaffen werden. Sie bieten einen umfassenden Überblick darüber, welche Spieler im TOTW stehen könnten.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es sich dabei lediglich um theoretische Vorhersagen handelt und keine Garantie besteht, dass das TOTW 14 am kommenden Mittwoch genau so aussieht, wie die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 14 in EA FC 24 Ultimate Team

Woher stammen unsere Predictions? Für unsere Vorhersagen haben wir uns die Expertise von Sofascore zu Hilfe geholt. Diese Seite wertet die Statistiken der Spieler und Spiele weltweit aus und vergibt auf Grundlage ihrer Analysen Noten. Die Notenbesten dürfen hoffen, eine TOTW-Karte für diese Woche zu erhalten.

Mit einem Stern (*) wurden die TOTW-Spieler markiert, die unserer Meinung nach ein gefeaturtes Upgrade bekommen und somit stärkere Verbesserungen als andere Karten erhalten könnten.

Hier seht ihr alle Spieler-Predictions auf einen Blick:

Torhüter

TW: Maignan (AC Mailand)

Verteidiger

RAV: Aguilar (RC Lens)

IV: Keane (FC Everton)

IV: Kim (FC Bayern)

IV: Estève (Montpellier)

Mittelfeldspieler

ZM: Palmer (FC Chelsea)

ZM: Modrić (Real Madrid)

ZOM: Lucas Paquetá (Westham United)

ZOM: Forsberg* (RB Leipzig)

Stürmer

MS: Kulusevski (Tottenham Hotspurs)

LF: Harit* (Olympique Marseille)

ST: Martinez (Inter Mailand)

TOTW 14 Ersatzbank:

TW: Hamer (FC Watford)

IV: Unai Núñez (Celta Vigo)

LV: Burn (Newcastle United)

ZDM: Pack (Portsmouth)

LM: Obermair (SC Paderborn)

ZM: Madsen (KVC Westerlo)

RM: Azaz (Plymouth)

RM: Paintsil (KRC Genk)

ZOM: Stengs (Feyenoord Rotterdam)

RF: Saibari (PSV Eindhoven)

ST: Mújica (Arouca)

LF: Mattson (NEC Breda)

Damit sind wir auch schon am Ende unserer Vorhersage angekommen. Seid ihr mit unseren Predictions zufrieden? Hättet ihr noch weitere Vorschläge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Heute Abend messen sich die besten Spieler in EA FC 24 ein letztes Mal im Jahr 2023 untereinander. Das bedeutet auch neue Upgrades für die dynamischen Pro-Live-Karten. Mit unserem Pro Live Tracker verpasst ihr keine Fortschritte oder Verbesserungen.