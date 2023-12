EA FC 24: Die Predictions zum TOTW 12 versprechen einen der schnellsten Verteidiger

An diesem Mittwoch steht für EA FC 24 das TOTW 12 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO könnt ihr herausfinden, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten. Die dieswöchigen Inform-Upgrades könnten einen der schnellsten Verteidiger hervorbringen.

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch ist es bei EA FC 24 Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In diesem Team finden sich Spieler und Spielerinnen, die in der vergangenen Fußball-Woche mit beeindruckenden Leistungen überzeugt haben. Diese Kicker erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs erhältlich sind.

Das sind TOTW Predictions: TOTW Predictions sind Vorhersagen aus der Community, die versucht zu erraten, welche Spieler es ins Team der Woche schaffen könnten. Sie bieten einen guten Überblick darüber, wer möglicherweise im TOTW stehen wird.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen handelt. Es gibt keine Garantien, dass die Predictions auch genauso eintreten. Das TOTW 12 am kommenden Mittwoch könnte insgesamt anders aussehen, als die Predictions es vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 12 in EA FC 24 Ultimate Team

Unten seht ihr die Vorhersagen aufgelistet. Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam:

Mit dem Stern (*) haben wir die Spieler markiert, die ein gefeaturtes IF-Upgrade erhalten könnten und somit gleich mehrere Sprünge nach oben im Gesamtrating machen könnten. Seit einigen Wochen bringt EA Sports gleich zwei gefeaturte TOTW-Spieler.

Torhüter

TW: Maignan (AC Mailand)

Verteidiger

RAV: Frankowski (RC Lens)

RV: Lazzari* (Latium)

RV: Trippier (Newcastle United)

Mittelfeldspieler

ZM: MacAllister (Liverpool FC)

ZM: Enzo Fernández (FC Chelsea)

ZM: Rabiot (Juventus Turin)

LM: Rodman (Washington Spirit)

Stürmer

RF: Saka (Arsenal FC)

RF: Brahim Díaz* (Real Madrid)

ST: Hegerberg (Olympique Lyon)

TOTW 12 Ersatzbank:

TW: Lafont (FC Nantes)

LV: Bernardo (VfL Bochum)

IV: Boscagli (PSV Eindhoven)

ZM: Ounahi (Olympique Marseille)

ZM: Vitinha (Paris Saint-Germain)

ZM: Gabri Veiga (Al Ahli)

MS: Niederlechner (Hertha BSC)

ST: Vermeij (Fortuna Düsseldorf)

ST: Stuani (FC Girona)

ST: Amdouni (FC Burnley)

ST: Guruzeta (Athletic Bilbao)

ST: Druijf (PEC Zwolle)

Lazzari und Díaz mit mehrfachen Inform-Upgrades?

Darum haben Lazarri und Díaz gute Chancen auf Mehrfachupgrades: Lazzaris seltene Goldkarte hat nur ein Rating von 79. Der Italiener bereitete am Wochenende das entscheidende Tor seine Mannschaft vor. Auch sonst spielte der offensive Außenverteidiger stark auf gegen Cagliari. (via Sofascore)

Als Belohnung könnte ihm nun eine gefeaturte TOTW-Karte winken, mit gleich mehreren Upgrades. Vor allem sein Tempo könnte dann auf eine 95+ klettern. Damit würde Lazzari zu einem der schnellsten Verteidiger in EA FC 24 aufsteigen.

Brahim Díaz zählte beim 2:0-Erfolg seiner Mannschaft zu den besten Spielern und erzielte das Führungstor für Real Madrid im Spiel gegen Granada. Ein gefeaturtes Inform-Upgrade könnte den spanischen Dribbelkünstler auf eine 86 hieven.

Das ein oder andere gute Upgrade findet ihr auch bei Spielern der neuen Radioactive-Promo: Wir haben alle Spieler und Infos zum Event hier für euch zusammengetragen.