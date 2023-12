EA FC 24: Leak kündigt stärkere Heroes für heute Abend an – Erster Hinweis für neues Event?

In EA FC 24 könnten noch heute Abend die neuen Champions League Heroes den Packs in Ultimate Team hinzugefügt werden. Laut neusten Leaks wäre es möglich, dass sie den Auftakt für ein Event machen, das an diesem Freitag (15. Dezember) erscheinen könnte.

Was sind Champions League Heroes? Diese speziellen Versionen wurden bereits lange vor dem offiziellen Release angekündigt, denn sie waren Teil einer besonderen Vorbesteller-Aktion. Mit den Champions League Heroes feiert EA Sports die starken Leistungen aller neuen Hero-Karten auf internationalem Top-Niveau.

Unter den neuen Heroes befinden sich OP-Spieler wie Sneijder, Tévez oder Ramires. Hier seht ihr alle UCL-Heroes auf einen Blick:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nachdem vor 2 Wochen, die garantierten UCL-Hero-Packs an viele Vorbesteller verteilt worden sind, sollen diese besonderen Versionen laut dem Leaker Donk (siehe Beitrag oben) heute Abend komplett dem Playerpool hinzugefügt werden. Seine Informationen haben sich in der Vergangenheit schon öfters als korrekt herausgestellt.

Für euch bedeutet das, ihr könnt sie vielleicht schon ab 19.00 Uhr aus den Packs ziehen. Das würde sich auch mit anderen geleakten Informationen decken, die bereits Spieler für ein neues Event angekündigt haben.

Weisen die UCL-Heroes auf das Team-of-the-Groupstage hin?

Welches Event kündigen die neuen UCL-Heroes eventuell an? Den neusten Leaks zufolge könnnte an diesem Freitag außerdem das Team of the Groupstage (TOTGS) veröffentlicht werden. Bei diesem Event stehen die Spieler im Mittelpunkt, die im Laufe der Gruppenphase mit konstant starken Leistungen zu überzeugen wussten.

Das TOTGS ist eine feste Institution und gehört schon seit Jahren zu den regelmäßig stattfindenden Events. Da diese Woche der letzte Spieltag der Gruppenphase auf internationaler Ebene stattfindet, käme das TOTGS zu einem sinnvollen Zeitpunkt.

Inhaltlich wären die UCL-Heroes und die neuen TOTGS-Karten perfekt aufeinander abgestimmt, haben doch beide Karten-Typen den Hintergrund, besondere Leistungen in den europäischen Wettbewerben hervorzuheben. Ähnlich wie bei den Heroes wird es traditionell auch unter den TOTGS-Karten richtig starke Spieler geben. Ein Blick auf die neusten Leaks zeigen bereits folgende Spieler, die mit ordentlichen Upgrades ausgestattet werden dürften:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wir weisen abschließend noch einmal daraufhin, dass es sich hierbei nur um Leaks handelt. Ob, wann und wie die Inhalte im Spiel erscheinen werden, können wir nicht genau sagen. Anhand der thematischen Überschneidungen und der vorgestellten Leaks könnten wir uns aber vorstellen, dass uns in dieser Woche sowohl die UCL-Heroes als auch noch das TOTGS-Event erwarten könnte.

Erst am vergangenen Freitag feierte ein weiteres neues Event seine Premiere. Die Dynasties stellen die wohl berühmtesten und erfolgreichsten Fußball-Familien der Vergangenheit und Gegenwart vor.