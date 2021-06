Alle Spiele der E3 2021, die ihr jetzt schon vorbestellen könnt

Auf der E3 2021 wurden viele Spiele für PC, PS5, Nintendo Switch und Xbox Series angekündigt. Erfahrt hier, welche ihr jetzt vorbestellen könnt.

Die E3 2021 bietet eine Vielzahl an neuen Ankündigungen und Updates zu bereits vorhandenen Spielen. Einige haben dabei sogar konkretes Release-Datum und lassen sich nun vorbestellen. Wir zeigen euch, welche Titel ihr nun bereits kaufen könnt und was es für Editionen, Vorbesteller-Boni oder sonstige Besonderheiten gibt.

Back 4 Blood

Release: 12. Oktober 2021 | Plattform: PC, PS4, PS5 & Xbox (One / Series X)

Back 4 Blood ist ein Multiplayer-Survival-Horror-Spiel und bietet eine 4-Spieler-Koop-Kampagne. Das Spiel selbst versteht sich als geistiger Nachfolger von Left 4 Dead 2.

Vorbesteller-Bonus: Vorbesteller erhalten den Fort Hope Elite Skin-Pack.

Standard Edition vorbestellen:

Special Edition vorbestellen: Diese Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel ein Steelbook.

Deluxe Edition vorbestellen: Diese Edition beinhaltet einen Vorabzugang zum Spiel (4 Tage vor Release spielen) und den Jahrespass mit drei künfitgen DLCs.

Ultimate Edition vorbestellen: Diese Edition gibt es nur digital. Sie bietet die Inhalte der Deluxe Edition und dazu ein Skin-Pack und zusätzliche digitale Items wie Graffiti, Titel, Wappen und seltene Banner.

Battlefield 2042

Release: 22. Oktober 2021 | Plattform: PC, PS4, PS5 & Xbox (One / Series X)

Battlefield 2042 kommt ohne Singleplayer-Kampagne aus und ist entsprechend dieses Mal ein reiner Multiplayer-Shooter, bei dem die USA und Russland in der nahen Zukunft im Krieg sind.

Battlefield 2042 vorbestellen: Alles zu Preis, Editionen und Boni

Far Cry 6

Release: 7. Oktober 2021 | Plattform: PC, PS4, PS5 & Xbox (One / Series X)

Der Ego-Shooter Far Cry 6 bringt euch auf die Karibikinsel Yara. Dort erwartet euch der Diktator Anton Castillo, der mit Drogen- und Waffen-Exporten seinen Terrorstaat finanziert. Ihr schlüpft in die Rolle des Guerrilla-Rekruten Dani Rojas (kann als Mann oder Frau gespielt werden).

Far Cry 6 vorbestellen: Alles zu Editionen, Preis & Boni

Forza Horizon 5

Release: 9. November 2021 | Plattform: PC & Xbox (One / Series X)

Im Rennspiel Forza Horizon 5 erwartet euch eine lebendige Open World, die in Mexiko angesiedelt ist.

Das beinhalten die Editionen: Neben dem Hauptspiel bekommt ihr mit der Deluxe Edition auch den Autopass. Käufer der Premium Edition bekommen vier Vorabzugang zum Spiel, den Autopass, ein Willkommenspaket, eine VIP-Mitgliedschaft und zwei Erweiterungen, wenn diese veröffentlicht werden.

Forza Horizon 5 vorbestellen:

Life is Strange: True Colors

Release: 10. September 2021 | Plattform: PC, PS4, PS5 & Xbox (One / Series X)

Im dritten Teil der 3D-Adventure-Serie Life is Strange steht Alex Chen im Mittelpunkt. Diese muss mithilfe ihrer neu entdeckten Kräfte ein dunkles Geheimnis aufdecken.

Standard Edition vorbestellen:

Bundle mit Steelbook vorbestellen:

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Release: 2022 | Plattform: Nintendo Switch

Mario + Rabbids Sparks of Hope ist der Nachfolger von Mario + Rabbids Kingdom Battle. Das Rundenstrategiespiel im Stil der XCOM-Reihe führt euch dieses Mal in Marios Galaxy und ihr müsst das Universum retten.

Rainbow Six Extraction

Release: 16. September 2021 | Plattform: PC, PS4, PS5 & Xbox (One / Series X)

Rainbow Six Extraction ist ein Taktik-Shooter und baut auf dem Outbreak-Event von Rainbow Six Siege auf. Es handelt sich um einen PvE- und Koop-Titel mit SWAT-Motiv und als Spieler müsst ihr in Dreierteams gegen infizierte NPCs vorgehen.

Vorbesteller-Bonus: Zugang zum Orbitaler-Zerfall-Paket mit mehreren Skins für Waffen und Rüstung.

Limited Edition vorbestellen: Mit der Limited Edition erhaltet ihr exklusiv bei Amazon das Obscura-Pack mit besonderen Designs.

Deluxe Edition + Figur vorbestellen: Die Deluxe Edition enthält das React-Kampfauftrag-Pack und das Deluxe-Pack mit speziellen Designs.

Riders Republic

Release: 2. September 2021 | Plattform: PC, PS4, PS5 & Xbox (One / Series X)

Der Nachfolger des Outdoor-Sportspiels heißt Riders Republic und ihr könnt erneut auf Skiern, mit dem Snowboard, mit Wingsuits und Raketen-Wingsuits die offene Spielwelt erkunden. Dieses Mal dürft ihr auch Fahrräder nutzen.

Vorbesteller-Bonus: Als Vorbesteller erhaltet ihr das Hasen-Paket. Dieses beinhaltet ein Hasen-Outfit und ein Snowboard-Design.

Das steckt in den Editionen: Mit der Gold Edition bekommt ihr das Hauptspiel und den Year 1 Pass. Bei der Ultimate Edition erhaltet ihr die Inhalte der Gold Edition und dazu vier exklusive Style-Pakete, sowie 20 Helikopter-Tickets.

Riders Republic vorbestellen:

Sea of Thieves

Release: 22. Juni 2021 | Plattform: PC & Xbox (One / Series X)

Besonderes Update: Für Sea of Thieves wurde ein neuer Story-Inhalt angekündigt. Unter dem Titel Sea of Thieves: A Pirate’s Life bekommt ihr zum Release am 22. Juni kostenlos Zugriff auf den DLC rund um Captain Jack Sparrow und Devy Jones. Wer Sea of Thieves noch nicht besitzt, kann es derzeit im Angebot kaufen.

