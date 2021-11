Dualsense oder Pulse 3D Kopfhörer im Bundle mit Fifa 22 im Angebot

MediaMarkt startet den Black November mit tollen Angeboten für Gaming Fans. Bis zum 10.11. bekommt ihr den PS5 Controller in weiß und schwarz oder das Pulse 3D Headset im Paket mit Fifa 22 günstiger.

Der neue MediaMarkt Prospekt läutet die Jahreszeit der Schnäppchen mit vielen Angeboten ein. Neben Smartphones, Laptops und Fernsehern gibt es auch einige speziell auf Gaming ausgerichtete Angebote. Besitzer der PS5 können sich aktuell einen neuen Dualsense Controller oder Sonys Pulse 3D Wireless Headset zusammen mit EA Sports Dauerbrenner Fifa 22 sichern. Außerdem ist auch die Nintendo Switch im Angebot.

Dualsense oder Pulse 3D mit Fifa 22 im Angebot

Entscheidet ihr euch für das Set aus Dualsense PS5 Controller und Fifa 22 für PS5, zahlt ihr insgesamt 99,99 Euro. Das Spiel gibt es aktuell ebenfalls bei MediaMarkt im Angebot für 59,99 Euro. Der PS5 Controller, der sowohl in weiß, als auch in Schwarz erhältlich ist, kostet 64,99 Euro. Durch das Angebot spart ihr also 24,99 Euro!

Ähnlich groß ist die Ersparnis beim Paket aus Pulse 3D und Fifa 22 für 129,99 Euro. In der weißen Variante kostet das Headset aktuell 92,99 Euro, was eine Ersparnis von insgesamt 22,99 Euro bedeutet. Etwas mehr spart ihr bei der schwarzen Version des Pulse 3D. Dieses kostet aktuell 99,99 Euro. Im Vergleich zum Einzelkauf ist das Set hier also ganze 29,99 Euro günstiger.

DualSense Controller

Nintendo Switch im Bundle mit Mario Party Superstars für 325 Euro

Auch die Nintendo Switch gibt es aktuell im Set etwas günstiger. Die Konsole in grau oder blau/rot kostet bei MediaMarkt 299 Euro. Mario Party Superstars gibt es aktuell reduziert für 54,99 Euro. Schnappt ihr euch beides Im Bundle, kommt ihr auf eine Ersparnis von 28,99 Euro.

Wenn ihr neue Joy-Cons braucht, könnt ihr ebenfalls aktuell sparen. Die verschiedenen Farbkombinationen kosten im Moment 65,99 Euro. Für 99,99 Euro könnt ihr euch das Set aus Joy-Cons nach Wahl und Mario Party Superstars sichern. Das bedeutet letztlich eine Ersparnis von 20,99 Euro.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.