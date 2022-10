UEFA Champions League live: BVB vs. Manchester City exklusiv bei Prime Video schauen

Am Dienstag Abend trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf Manchester City. Mit Amazon Prime Video seid ihr live dabei.

Alle Prime-Abonnenten können das Spiel ohne zusätzliche Kosten auf so ziemlich allen Geräten genießen. Wenn ihr noch kein aktives Abonnement habt, könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos testen. Danach verlängert sich das Abo automatisch für 8,99€ pro Monat.

Champions League: BVB vs. Manchester City

Nach den eher enttäuschenden Ergebnissen gegen Sevilla (1:1) und in der Liga gegen Union Berlin (0:2), haben die Dortmunder rechtzeitig vor dem großen Kracher gegen den englischen Meister wieder in die Spur gefunden. Im Pokal musste man nur kurz zittern (2:0 gegen Hannover 96), in der Bundesliga folgte ein deutliches 5:0 gegen den VFB Stuttgart, das das Prädikat „Befreiungsschlag“ verdient.

Gegen Manchester City wartet hier am Dienstag Abend ab 21 Uhr voraussichtlich eine schwerere Aufgabe. Das von Pep Guardiola trainierte Team hat das Hinspiel mit 2:1 für sich entschieden, die Siegesserie wurde allerdings mit dem 0:0 gegen Kopenhagen gestoppt, kurz darauf folgte die Niederlage gegen den großen Konkurrenten aus Liverpool. Am Wochenende ließ man beim 3:1 gegen Brighton aber nichts anbrennen. Wie so oft in dieser Saison stand dabei ein alter Bekannter des BVB im Mittelpunkt.

Erling Haaland trifft seit seinem Wechsel im Sommer nahezu wie er will und steht nach 13 Spielen in der Premier League schon bei 17 Toren. Auch im Hinspiel war es der Norweger, der mit seinem feinen Abschluss die Niederlage der schwarz-gelben besiegelte. Alle Augen werden demnach auf ihn gerichtet sein, wenn Borussia Dortmund am Dienstag Abend ab 21 Uhr versucht, den Einzug ins Achtelfinale gegen das schon qualifizierte Manchester City klarzumachen. Mit Amazon Prime Video seid ihr live dabei!

