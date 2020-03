Nur noch eine Woche bleibt euch, um das Angebot für Disney+ zu nutzen. Der Streamingdienst startet mit Inhalten zu Star Wars, Marvel und Disney.

Am 24. März startet der nächste Gigant im Streaming-Business. An diesem Tag geht Disney+ in Deutschland an den Start und bringt direkt eine große Auswahl mit sich. Nur noch bis zum 23. März und somit rund eine Woche, könnt ihr euch daher das aktuelle Angebot für Disney+ sichern.

Das erwartet euch beim Angebot: Wer sein Abo für Disney+ vorbestellt, der kann beim Jahresabo direkt 10 Euro sparen. So bekommt ihr 12 Monate lang Disney Plus für nur 59,99 Euro statt der regulären 69,99 Euro. Auf den Monat umgerechnet, zahlt ihr also nur 4,99 Euro. Das monatliche Abo liegt normal bei 6,99 Euro.

Das Top-Angebot gilt nur bis einschließlich dem 23. März und nur für das Jahresabonnement.

Diese Inhalte erwarten euch auf Disney+

Die besten Franchises: Ihr bekommt Filme und Serien von großen Marken wie Star Wars, Marvel, National Geographic, Die Simpsons und natürlich von Disney selber. Darunter einige Klassiker wie Das Dschungelbuch und Der König der Löwen oder Serien wie Darkwing Duck und Duck Tales.

Insgesamt stehen euch bei Disney+ über 500 Filme und über 350 Serien zur Auswahl. Mit dabei sind auch Eigenproduktionen exklusiv für Disney Plus.

The Mandalorian Staffel 1

Star Wars: The Clone Wars Staffel 7

High School Musical: Das Musical: Die Serie

Susi und Strolch – Live Action Fassung

The World According to Jeff Goldblum

Disney+ Angebot: Diese Filme und Serien gibt es zum Deutschland-Start

Überall Disney+ schauen: Ähnlich wie Netflix und Prime Video lässt sich Disney+ auch auf etlichen Geräten verfolgen. Darunter Smart-TVs von LG, Samsung und Sony. Aber auch auf Handys, Tablets und Konsolen.

