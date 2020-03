Um das Angebot für Disney+ zu nutzen, bleiben euch nur noch drei Tage. Holt euch jetzt das Abo und senkt zum Start die Kosten für den Streamingdienst.

Am 24. März startet in Deutschland mit Disney+ der nächste große Streamingdienst. Noch bis einschließlich den 23. März könnt ihr euch das Abo von Disney+ im Angebot deutlich günstiger sichern. Dafür bleiben euch also nur noch drei Tage.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet 12 Monate Disney+ für nur 59,99 Euro. Regulär kostet das Abonnement für ein Jahr 69,99 Euro und somit spart ihr also 10 Euro. Das bedeutet, dass euch das Abo im Angebot monatlich nur 4,99 Euro kostet. Wer das normale Monatsabo abschließt, zahlt regulär 6,99 Euro pro Monat.

Das sind die Inhalte von Disney+: Das Abo für den Streamingdienst lohnt sich für alle Fans von Star Wars, Marvel und Disney. Denn genau von diesen Franchises bekommt ihr jede Menge Filme und Serien zu sehen. Insgesamt erwarten euch über 500 Filme und über 350 Serien zum Deutschland-Start. Darunter natürlich auch Klassiker von Disney wie Der König der Löwen.

Spannend sind zudem die Disney Originals, die Eigenproduktionen. Hier erwarten euch zum Beispiel folgende:

The Mandalorian Staffel 1

Star Wars: The Clone Wars Staffel 7

High School Musical: Das Musical: Die Serie

Susi und Strolch – Live Action Fassung

The World According to Jeff Goldblum

Disney+ Angebot: Diese Filme und Serien gibt es zum Deutschland-Start

Disney+ schauen: Ihr empfangt den neuen Streamingdienst per App auf vielen Geräten. Darunter Smart-TVs von LG, Samsung und Sony, sowie euer Smartphone und Tablet. Auch mit dem Fire-TV-Stick und natürlich mit dem Browser eures PCs könnt ihr Disney+ schauen.

