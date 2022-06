Satte 50 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP bietet Saturn derzeit auf die Razer Naga Trinity Maus. Greift jetzt zu und genießt das MMO-Zocken mit mehr als 15 Tasten.

Wenn ihr schon mal etwas komplexere MMOs gespielt habt, wisst ihr wieviele Keybinds man für gewöhnlich dabei braucht. Egal ob man sich mit Tastenkombinationen oder Makros aushilft, das muss doch einfacher gehen. Geht es! Denn an der Maus-Hand ist ja noch der Daumen frei. Mit der Razer Naga Trinity seid ihr beim Zocken nicht auf umständliche Tastenkombinationen angewiesen, sondern habt bis zu 12 zusätzliche Tasten.

Mit der Razer Naga Trinity könnt ihr MMOs einhändig spielen

Wie wichtig eine gute Maus ist, wird spätestens bei schwierigen Raids in WoW, TESO oder Lost Ark deutlich. Nicht nur gute dpi-Werte, auch das Gefühl in der Hand ist dabei ausschlaggebend. Eine Maus, die so ziemlich alles vereint, was MMO-Fans brauchen, ist die Razer Naga Trinity. Laut der Mein-MMO Kaufberatung ist sie auch die beste Maus für MMOS und MOBAs:

Die besten Gaming-Mäuse für MMOs – Stand: 2022

Warum, wird schnell klar, wenn man einen Blick auf die Ausstattung wirft. Ihr habt die Wahl zwischen mehreren Seitenaufsätzen. Neben dem klassischen 2-Button-Layout habt ihr die Option auf bis zu 12 zusätzliche Tasten. Bei so viel Flexibilität können andere Mäuse nicht mithalten. Vor allem beim Spitzen-Preis von gerade mal 55 Euro!

