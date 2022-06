Die Sony Days of Play Angebote bei MediaMarkt laufen noch bis zum 8. Juni und es sind verdammt gute Spiele im Angebot. Lasst euch diese Meisterwerke für PS4 und PS5 nicht entgehen und greift zu bevor es zu spät ist.

So viele gute Deals, so wenig Zeit. Die Sony Days of Play neigen sich ihrem Ende zu und ihr habt euch noch kein Schnäppchen gesichert? Ja worauf wartet ihr denn noch? Bei diesen Titeln für PS4 und PS5 würdet ihr es definitiv bereuen, nicht wenigstens mal ein Auge drauf zu werfen. Schaut rein, schlagt zu und zockt los.

Entfesselter Spaß: Hot Wheels Unleashed

Alleine gut, zu zweit noch besser: Fun-Racer machen im Splitscreen-Modus einfach am meisten Spaß.

Kennt ihr noch diese Spiele-Teppiche mit aufgedruckten Straßen? Wollt ihr das Gefühl von damals, als ihr mit Spielzeugautos über diese kleine Welt geschossen seid, wieder erleben? Dann solltet ihr Hot Wheels Unleashed zocken! Einer der größten Überraschungshits des letzten Jahres überzeugt nämlich mit einem: ungebremsten Spaß.

Mit unzähligen Plastik-Boliden rast ihr durch eine Vielzahl bunter Spielzeug-Strecken und zeigt der Konkurrenz, wer der beste Mini-Racer ist. Bei einem wirklich starken Preis von 29,99 Euro (für ein PS5 Spiel!) bekommt ihr hier so einiges geboten.

Eins der besten PS4 Spiele aller Zeiten: The Last of Us 2

Wenn ihr eher auf der Suche nach etwas Ernsterem seid, können wir euch die wahrscheinlich vorhersehbarste Empfehlung geben, die man für PS4 Spiele geben kann. Denn The Last of Us 2 findet in so ziemlich jeder „Die besten Playstation 4 Spiele“-Liste einen Platz in den Top 10.

Die Fortsetzung des postapokalyptischen Zombie-Dramas überzeugt mit überraschend realistischem Gameplay, einer richtig guten Story und harten, bedeutungsvollen Entscheidungen. Wenn ihr dieses Meisterwerk bisher noch nicht gespielt habt, wird es jetzt Zeit dafür. Und bei einem Preis von 9,99 Euro wird es euch schwer fallen, nein zu sagen.

Abgedrehte Loot und Baller-Orgie: Tiny Tina’s Wonderlands

Borderlands Fans aufgemerkt, es gibt wieder neues Futter! Dieses mal wird aber nicht mehr die Galaxie unsicher gemacht, sondern das namensgebende Wunderland von Tiny Tina. Denn ähnlich wie im beliebten Borderlands 2 DLC spielt ihr die Figur eine Partie „Bunkers and Badasses“. Ein Spiel im Spiel also. Dementsprechend kann es auch mal vorkommen, dass Tina zwischendurch mal die Landschaft ändert oder plötzlich eine glitzernde Zweihorn-Königin erscheinen lässt.

Gameplay-technisch erwartet euch das, was man sich gemeinhin von Borderlands erhofft. Viele abgedrehte Knarren (diesmal auch mit Armbrüsten) und jede Menge Loot. Granaten werden von Zaubern ersetzt und im Kampf liegt der Fokus etwas mehr auf euren aktiven Fähigkeiten. Bunkers and Badasses ist schließlich ein Rollenspiel! Die Next-Level Edition des Spiels bekommt ihr aktuell für 49,99 Euro. Ziemlich günstig, vor allem wenn man bedenkt, dass das Spiel erst kürzlich erschien.

Sony Dualsense Controller, VR Starter Pack und vieles mehr

Noch nicht gefunden was ihr gesucht hab? Wir wärs stattdessen mit einem VR-Headset? Oder einem neuen Controller? Das alles und mehr findet ihr bei den weiteren Days of Play Angeboten bei MediaMarkt: