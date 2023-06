Bestellt Diablo 4 jetzt noch vor und zockt in wenigen Stunden los!

Der Early Access von Diablo 4 startet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr morgens. Bestellt das ARPG jetzt noch schnell vor.

Diablo 4 ist wohl ohne Zweifel eines der absoluten Spiele-Highlights des Jahres. Die internationale Presse überschlägt sich mit Traumwertungen und Dämonenjägern juckt es auf der ganzen Welt schon jetzt in den Fingern. Der Startschuss fällt heute Nacht um 1 Uhr. Wenn ihr jetzt bestellt, könnt ihr dann sofort loslegen!

Diablo 4 jetzt noch vorbestellen

Der eigentliche Release von Diablo 4 erfolgt erst am 6. Juni. Am 2. Juni beginnt aber schon die Early Access-Phase, an der alle teilnehmen können, die die Deluxe- oder Ultimate-Edition vorbestellt haben. Folgende Inhalte sind neben dem Vorabzugang in der Deluxe Edition enthalten:

Das Hauptspiel

Reittier „Lichtträger“

Inarius’ Flügel & Gefährte „Murloc-Inarius“ in Diablo 3

Reittier „Amalgam der Wut“ in World of Warcraft

Kosmetisches Set „Geflügelte Dunkelheit“ (Umbra) in Diablo Immortal

Reittier „Versuchung“

Reittierrüstung „Höllenbrutpanzer“

Freischaltung des saisonalen Premium Battle Pass

All das bekommt ihr auch in der Ultimate Edition, darüber hinaus bietet die auch noch das Emote „Schwingen des Schöpfers“ und schaltet die ersten 20 Stufen das Battle Pass direkt frei.

Das Reittier Lichtträger gibt es gratis als DLC!

Bei Amazon könnt ihr beide Versionen jetzt noch als Download-Codes für PS5 und Xbox Series X/S vorbestellen. Bei den Codes für PS5 handelt es sich um Guthabenkarten, die ihr im PS Store einlösen und dann damit das Spiel kaufen könnt. Die Deluxe Edition kostet dabei 100€, für die Ultimate Edition werden 110€ fällig.

Denkt daran, dass ihr zum Spielen des neuen Diablo ein Abo bei PS Plus oder Xbox Live Gold braucht:

Noch mehr gute Deals und Angebote findet ihr immer in unserer Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag spannende Schnäppchen und neue Aktionen aus der Gaming- und Hardware-Welt vor. Schaut vorbei!