Diablo 4 ist auf dem PC das günstigste Spiel der Reihe

MeinMMO-Redakteur Maik Schneider steht auf Wirtschaft, weiß aber auch, dass es für viele Menschen wenig Langweiligeres gibt – aber Diablo 4 ist dafür umso spannender.

Kollege Benedict Grothaus zeigte mir einen Thread auf Reddit mit dem Thema: „Vergleich der anfänglichen Preise im Diablo-Franchise“ (via reddit.com).

Ein User hat die Release-Preise der vier Spiele der Diablo-Hauptreihe miteinander verglichen und es zeigt sich: Diablo 4 ist tatsächlich das bisher günstigste Spiel, zumindest auf dem US-Markt. Das hat was mit der Inflation zu tun.

Ob das auch für den deutschen Markt gilt und wie viel man für die Spiele heute rein rechnerisch hinblättern müsstet, erfahrt ihr hier.

Diablo 4 erscheint am 06. Juni. Hier findet ihr den Live-Action-Trailer:

Alle alten Diablo-Titel haben mehr als 70,– Euro gekostet

Es war gar nicht so leicht, die Originalpreise der Spiele in Deutschland herauszufinden. Ich habe im Netz recherchiert und gemeinsam mit einigen Kollegen darüber gesprochen. Am Ende haben wir uns auf folgende Werte geeinigt:

Diablo 1: 95 DM Release 1997

Diablo 2: 100 DM Release: 2000

Diablo 3: 60 Euro Release: 2012

Diablo 4: 70 Euro Release: 2023



Inflation ist Teil unseres Wirtschaftskreislaufes. Der Wert beschreibt jedoch nicht die Teuerung von Produkten, wie oft angenommen, sondern die Geldentwertung.

Jeder Euro ist morgen ein kleines bisschen weniger wert als heute. Wir brauchen also heute mehr Geld, um die Preise von damals zu bezahlen.

Ich möchte nicht zu tief reingehen, höre ich doch schon die ersten Schnarchgeräusche aus der letzten Reihe. Aber einfach gesagt, ist die Inflation der Grund, warum Dinge immer teurer werden und unsere Löhne ständig steigen (sollten).

Die Höhe der Inflation ist nicht immer gleich. Doch es gibt spezialisierte Tools, die anhand der „historischen Inflation“ in Deutschland ausrechnen, wie viel 95 DM von 1997 heute wert wären (via finanz-rechner.com). Ich habe die gute Mark aber vorher in Euro umgerechnet.

Und es stellt sich auch für Deutschland heraus – die Standard-Version von Diablo 4 ist die bisher günstigste der Reihe, wenn man die Werte um die „Inflation bereinigt“:

Diablo 1: 75,12 Euro

Diablo 2: 76,37 Euro

Diablo 3: 74,18 Euro

Diablo 4: 69,99 Euro

Neben Gaming ist Wirtschaft meine Leidenschaft und ich durfte sogar bei Call of Duty schon mal so ein Thema schreiben.

Damals habe ich eine Formel aus der Wirtschaft erklärt, mit der man die Fairness der Meta in CoD Warzone berechnen kann: Wollt ihr wissen, wie fair die Meta von CoD Warzone gerade ist? Ich erkläre euch die Formel dazu.

An alle, die durchgehalten haben: Lasst mir einen Kommentar da, falls ihr Fragen oder Meinungen habt.