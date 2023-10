Der Amazon eero WLAN-Mesh-Router/Extender ist um 38% zum Prime Day reduziert

Mit diesem WLAN-Mesh-Router/Extender wirkt ihr ständigen Signalstörungen entgegen. Nutzt jetzt das starke Angebot beim Prime Day auf Amazon.

Ihr habt keine Lust mehr auf langsame Internetverbindungen und schwache Signalübertragungen? Dann könnte dieses Gadget die Lösung für euch sein. Mit diesem innovativen Gerät könnt ihr euer Heimnetzwerk verbessern und eine zuverlässige Verbindung in jedem Raum eures Hauses schaffen. Spart jetzt 38% und bezahlt nur noch 49,99€ statt 79,99€.

Deshalb ist der WLAN-Mesh-Router/Extender eine gute Wahl

Er ist leicht einzurichten und bietet eine nahtlose Integration in euer vorhandenes Netzwerk. Das System besteht aus einem Hauptrouter und zusätzlichen Satelliten, die das Signal erweitern und so eine flächendeckende Abdeckung gewährleisten. Durch seinen Einsatz beseitigt ihr das Problem der schwachen Signalstärke in jeder Räumlichkeit.

Ein weiterer Vorteil ist die automatische Kanalwahl. Das Gerät erkennt automatisch den besten Kanal für euer Netzwerk und wechselt bei Bedarf, um Interferenzen zu minimieren und eine optimale Leistung sicherzustellen. Bedeutet, ihr könnt frei von Störungen durch das Internet surfen oder eure Lieblingsinhalte streamen.

Darüber hinaus verfügt der eero WLAN-Mesh-Router/Extender über eine intelligente Bandsteuerung, die automatisch zwischen 2,4 GHz und 5 GHz wechselt, je nachdem, welches Frequenzband die beste Leistung bietet. Dies sorgt für eine optimale Geschwindigkeit und Stabilität eurer Verbindung.

Ein weiteres Highlight des eero Systems ist die einfache Verwaltung über die dazugehörige App. Mit dieser könnt ihr euer Netzwerk überwachen, Gästezugänge einrichten und das Gerät sogar mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa steuern. Das Gerät bietet obendrein eine integrierte Firewall und regelmäßige automatische Updates, um eure Daten vor Bedrohungen zu schützen.

