Dead Space Remake: Sichert euch den Horror-Klassiker für PC und PS5 zum Hammerpreis!

Habt keine Angst vor diesem Angebot: Das Dead Space Remake für PS5 und PC gibt es jetzt super günstig bei Amazon. Ein Muss für jeden Horror-Fan!

Das Remake des Horror-Klassiker Dead Space ist erst vor wenigen Wochen erschienen. Und schon jetzt könnt ihr das Spiel für PC oder PS5 zum Angebotspreis abgreifen. Amazon hat den Preis der PS5-Version um 24% von 69,99€ auf 52,99€ reduziert und bei der PC-Version gibt es einen Rabatt von 33% von 59,99€ auf nur noch 39,99 Euro. Hier geht’s zu den Angeboten.

Das kann Dead Space Remake

Wenn ihr Horror-Fans seid, dann solltet ihr euch Dead Space Remake nicht entgehen lassen. Dieses Spiel ist eine grandiose Neuauflage eines modernen Horror-Klassikers, die sowohl Fans als auch Neulinge begeistern wird.

Ihr schlüpft in die Rolle des Technikers Isaac Clarke, der auf dem riesigen Bergbauraumschiff USG Ishimura um sein Leben kämpfen muss, nachdem eine mysteriöse Infektion die Besatzung in blutrünstige Nekromorphen verwandelt hat. Das Spiel bietet euch eine spannende und atmosphärische Geschichte mit interessanten Charakteren und Themen, die durch einige Anpassungen und Erweiterungen noch mehr Tiefe erhalten haben. Isaac spricht nun zum Beispiel und kann sich in den Zero-G-Abschnitten frei bewegen.

Die Grafik ist atemberaubend und nutzt die Möglichkeiten der PS5 und neuen Grafikkarten voll aus, mit realistischen Licht- und Schatteneffekten, detaillierten Texturen und Partikeln und einer nahtlosen Erkundung ohne Ladezeiten. Der Sound ist ebenfalls hervorragend und sorgt für eine schaurig-schöne Stimmung mit knackigen Waffengeräuschen, unheimlichen Soundeffekten und einem stimmigen Soundtrack.

Das Gameplay ist herausfordernd und befriedigend, mit einem innovativen Kampfsystem, das euch dazu zwingt, die Gliedmaßen der Nekromorphen strategisch abzutrennen, anstatt einfach auf den Kopf zu zielen. Das Spiel bietet euch zudem verschiedene Schwierigkeitsgrade, einen New Game Plus-Modus und einige freischaltbare Extras für Langzeitmotivation.

Dead Space Remake ist ein Muss für alle Horror-Fans und jetzt im Angebot für PC und PS5.

