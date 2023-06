Sony Days of Play: Hier gibt’s die PS5 mit God of War Ragnarök zum besten Preis

Die Sony Days of Play gehen weiter: Neben Games und Zubehör bekommt ihr jetzt auch das Bundle aus PS5-Konsole und dem Spiel God of War Ragnarök zum Top-Preis bei MediaMarkt.

Sony und die PlayStation-Community feiern die Spiele. Das heißt für euch satte Rabatte auf Spiele, Zubehör und eben auch die Konsolen. Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt das offizielle Bundle aus PS5 Disc Edition zusammen mit dem PlayStation-exklusiven Blockbuster God of War Ragnarök und das für nur 549€. Der reguläre Preis des Bundles beläuft sich auf 629,99, ihr bekommt hier also einen Rabatt von 80€. Somit bekommt ihr das Spiel praktisch gratis zu eurer PS5 dazu.

Das steckt in dem Bundle

In dem Bundle findet ihr die PlayStation 5-Konsole in der Disc Edition, das bedeutet inklusive Blu-Ray-Laufwerk. Damit könnt ihr nicht nur PS5-Spiele auf Discs abspielen, sondern auch eure PS4-Spiele und Blu-Ray-Filme. Dank der SSD-Festplatte könnt ihr eure Spiele in Sekundenschnelle starten und ohne Unterbrechungen wechseln. Der DualSense-Controller vermittelt euch ein realistisches Gefühl für jede Aktion im Spiel, indem er Vibrationen und Widerstände anpasst.

Darüber hinaus könnt ihr eure Lieblingsspiele in 4K-Auflösung und bis zu 120 Bildern pro Sekunde genießen. Die PS5 unterstützt auch HDR-Technologie für lebendigere Farben und Ray-Tracing für realistischere Lichteffekte.

Das Bundle enthält auch das Spiel God of War Ragnarök, den lang erwarteten Nachfolger des preisgekrönten Action-Adventures God of War. In diesem epischen Abenteuer müsst ihr als Kratos mit seinem Sohn Atreus die nordische Mythologie erkunden, neue Feinde bekämpfen und euer Schicksal herausfordern. Das Spiel wird euch mit einer packenden Story, dynamischen Kampfsystem und seiner atemberaubenden Grafik begeistern.

