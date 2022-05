Days of Play bei MediaMarkt: PS5-Spiele im Angebot und DualSense zum Bestpreis

Die Days of Play sind gestartet und es gibt bei MediaMarkt wieder jede Menge Angebote für Playstation-Fans, etwa den DualSense zum Bestpreis.

Die Days of Plays 2022 bringen wieder einige gute Angebote für Fans von PS4 und PS5. Die Aktion läuft insgesamt zwei Wochen, also bis zum 8. Juni. Dabei ist es natürlich gut möglich, dass einzelne Produkte schon vorher ausverkauft sind, im Zweifelsfall lohnt es sich also, schnell zu sein. Wir stellen euch die besten Angebote der Days of Play bei MediaMarkt vor. Sollte euer Wunschprodukt ausverkauft sein, könnt ihr es immer noch bei Saturn versuchen.

DualSense: PS5-Controller für nur 49,99 Euro

Neben der flotten SSD und dem Upgrade bei der Technik, ist überraschend der neue Controller eines der großen Highlights der neuen Playstation-Generation. Der DualSense liegt nicht nur gut in der Hand, er bietet mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback auch einen echten Mehrwert beim Spielgefühl.

Bei den Days of Play könnt ihr euch den DualSense schon für 49,99 Euro sichern. Das Besondere: Alle verfügbaren Farben sind im Angebot! Gerade die neuen Modelle waren seit Release immer vergleichsweise teuer, jetzt könnt ihr sie euch zum Vorzugspreis sichern.

Pulse 3D Headset für PS5

Ein weiteres attraktives Angebot gibt es auch für das Pulse 3D Headset für PS5. Dieses stammt ebenfalls von Sony und ist optimal für die neue Konsole geeignet. Es ist Kabellos, bietet 3D-Raumklang und lässt euch ganz bequem den Sound einstellen. Das Headset gibt es in weiß und schwarz. Beide Modelle könnt ihr euch bei MediaMarkt gerade für nur 79,99 Euro sichern.

PS5-Spiele im Angebot

Darüber hinaus sind natürlich auch jede Menge Spiele für PS4 und PS5 im Angebot. Darunter einige echte Highlights der vergangenen Jahre.

Weitere Deals

Nicht Teil der Days of Play, aber trotzdem interessant für Playstation-Nutzer:

MediaMarkt bietet starkes Upgrade für Xbox und PlayStation zum Bestpreis: 65″ OLED von LG mit 56% Rabatt

Noch mehr gute Angebote und Aktionen findet ihr immer in unserer Übersicht. Hier gibt es die besten Schnäppchen für alle Gaming-Fans, Hardware-Kenner und Multimedia-Enthusiasten, täglich neu geprüft und verglichen.