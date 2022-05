Days of Play bei Amazon: Sichert euch jetzt PS4- & PS5-Hits, DualSense und mehr im Angebot

Bei Amazon gibt es zu den Days of Play einige attraktive Angebote. Sichert euch Spiele für PS4 und PS5 sowie den DualSense jetzt günstiger.

Die Days of Play laufen vom 25. Mai bis zum 8. Juni und bieten PS4– und PS5-Usern viele Schnäppchen. Konsolen sind zwar leider auch in diesem Jahr nicht dabei, dafür aber viel Zubehör und natürlich eine große Auswahl an Spielen. Auch Amazon mischt natürlich kräftig mit.

Days of Play: Spiele für PS4 und PS5

Die Days of Plays sind immer ein guter Anlass, um die eigene Spiele-Bibliothek um das eine oder andere verpasste Highlight zu erweitern. Brandneue Titel sind dieses Jahr zwar nicht dabei, dafür könnt ihr euch aber ein paar Top-Games der vergangenen Jahre sichern.

Ratchet & Clank Rift Apart

Ratchet & Clank haben sich mittlerweile zu richtigen Maskottchen für die Playstation entwickelt. Mit Rift Apart haben die beiden Weltraum-Abenteurer letzten Sommer einen waschechten Next-Gen-Ableger spendiert bekommen. Kaum ein Spiel nutzt die Stärken der PS5 so gut aus. Auch Abseits davon bekommt ihr hier für nur 39,99 Euro einen wirklich fantastischen Third-Person-Shooter mit verrückten Ideen und einer spannenden Geschichte.

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Mehr Blockbuster-Action für 19,99 Euro könnt ihr auf der PS5 lange suchen. Die Legacy of Thieves Collection beinhaltet die beiden Remaster von Uncharted 4 und Uncharted 4: Lost Legacy. Wenn ihr eines der beiden Abenteuer mit Nathan Drake oder Chloe Frazer verpasst haben solltet, könnt ihr es hier mit verbesserter Optik und Performance günstig nachholen.

Hot Wheels Unleashed

Wer früher gerne mit den kleinen Autos von Hot Wheels gespielt hat, sollte sich Unleashed nicht entgehen lassen. Der Fun-Racer punktet mit einer simplen, aber süchtig machenden Spielmechanik, einer täuschend echten Spielzeug-Optik und einem umfangreichen Strecken-Editor, mit dem ihr die Bahnen eurer Träume erstellen könnt. Sichert euch den Titel jetzt für nur 27,99 Euro.

DualSense zum Bestpreis

Ein weiteres richtig gutes Angebot gibt es aktuell für den DualSense Controller der PS5. Ihr könnt euch das Gerät in allen verfügbaren Farben für nur 49,99 Euro sichern! So günstig war der Controller tatsächlich noch nie zu haben! (Quelle: geizhals.de)

Egal, ob ihr den DualSense lieber klassisch in weiß oder schwarz, oder in einer der neuen Farben rot, blau, pink oder lila haben möchtet, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Sucht euch einfach eure Lieblingsfarbe aus:

Weitere tolle Angebote

Amazon bietet darüber hinaus noch mehr Deals zu den Days of Play. So könnt ihr euch das Pulse 3D Headset von Sony für nur 79,99 Euro sichern. Aber auch Produkte, die nicht direkt von Sony stammen, sind im Angebot. Schaut doch einfach auf der Aktionsseite von Amazon vorbei.

Die besten Angebote und Aktionen findet ihr immer übersichtlich auf unserer Deals-Seite. Jeden Tag suchen wir hier für euch nach den besten Gaming-, Hardware- und Multimedia-Schnäppchen bei allen relevanten Anbietern.