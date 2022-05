Days of Play im PS Store: Zur Sony-Messe bekommt ihr 6 PS4- und PS5-Blockbuster für unter 20 Euro

Zu den Days of Play gibt es eine Menge spannende Rabatte im PS Store, wodurch ihr hier einige der besten Spiele für die Konsole günstig bekommt!

Die besten Spiele für PS4 und PS5 müssen nicht viel Geld kosten. Während den Angeboten zur Days of Play bekommt ihr viele der aufregendsten Titel schon für unter 20 Euro. In dieser Liste findet ihr sieben, die sich besonders lohnen!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 9. Juni, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

GTA 5: Premium Edition

Genre: Action | Entwickler: Rockstar Games | Release-Datum: 17. September 2013 | Spielzeit: 32 Stunden

Was ist das für ein Spiel? GTA 5 ist ein Spielplatz für virtuelle Gangster. Nicht nur bietet es eine lange Singleplayer-Kampagne, in der ihr der Geschichte von gleich drei Gangstern folgt, es hat zudem einen sehr umfangreichen Multiplayer-Modus, in dem ihr mit allerlei illegalen Machenschaften Geld verdient, um euch imposante Autos und protzige Gebäude zu leisten.

Für wen lohnt sich das Spiel? GTA 5 zeichnet sich vor allem durch eine umfangreiche offene Welt aus, in der ihr wesentlich mehr machen könnt als nur der Geschichte zu folgen. Denn es gibt auch zahlreiche Nebenmissionen und viele spannende Details in der Welt zu entdecken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Premium-Edition von GTA 5 ist derzeit 58 Prozent günstiger. Hier zahlt ihr nur noch 14,69 Euro.

Batman: Arkham Collection

Genre: Action | Entwickler: Rocksteady Studios | Release-Datum: 23. Juni 2015 | Spielzeit: 42 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Die Arkham-Collection ist ein gewaltiges Batman-Bundle bestehend aus Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. So erfahrt ihr mit Ausnahme von Origins die komplette Geschichte des dunklen Rächers. Und die wird euch eine Weile beanspruchen. Denn ihr bewegt euch stets in offenen Gebieten, in denen es einiges zu entdecken gibt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade das Schleich- und Kampfsystem beeindruckt bei den Spielen. Denn ihr könnt euch zunächst durch die Schatten bewegen, um verängstigte Gangster auszuschalten. Wenn es zum Kampf kommt, könnt ihr hingegen das fluide Kampfsystem ausreizen. Dadurch fühlt ihr euch stets wie Batman persönlich.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Bundle mit den drei Spielen ist derzeit 70 Prozent reduziert. Ihr zahlt entsprechend keine 59,99 Euro mehr, sondern nur noch 17,99 Euro.

Mafia: Definitive Edition

Genre: Action | Entwickler: Hangar 13 | Release-Datum: 25. September 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Die Mafia: Definitive Edition klingt zwar nach einem Remaster von Mafia, ist aber ein ausgewachsenes Remake! Es bietet nicht nur eine komplett überarbeitete Grafik, sondern auch erweiterte Story. Entsprechend erlebt ihr hier die vollständige Version der Geschichte von Taxifahrer Tommy Vercetti, der durch Zufall in die Ränge der Mafia rekrutiert wird.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr auf Mafia-Filme steht, bekommt ihr hier einen besonders umfangreichen, der die Atmosphäre zur Großen Depression in den USA besonders gut einfängt. Zudem lohnt es sich, wenn ihr GTA liebt, aber gerne eine andere Epoche erkunden wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Mafia: Definitive Edition bekommt ihr derzeit bereits für 19,99 Euro. Also 50 Prozent günstiger.

Fallout 4: Game of the Year Edition

Genre: Adventure | Entwickler: Bethesda Game Studios | Release-Datum: 10. November 2015 | Spielzeit: 32 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Fallout 4 ist der aktuellste Singleplayer-Teil der beliebten Rollenspiel-Serie, in dem ihr eine postapokalyptische Welt nach einem Atomkrieg erkundet. Der vierte Teil der Reihe setzt auf wesentlich actionreichere Kämpfe als noch die Vorgänger, verliert aber nichts von den starken Rollenspielaspekten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Reihe besticht seit jeher durch seine gute Atmosphäre und die spannenden Nebengeschichten. Denn deren Verlauf entscheidet ihr mit euren eigenen Handlungen. Das sorgt entsprechend auch für einen hohen Wiederspielwert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Fallout 4: Game of the Year Edition ist ein Komplettpaket mit allen der sechs erschienenen Addons und kostet aktuell gerade mal 13,19 Euro.

Subnautica

Genre: Survival | Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Release-Datum: 4. Dezember 2018 | Spielzeit: 30 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Subnautica ist ein Survivalspiel, in dem ihr eure Überlebenskünste in den endlosen Weiten des Meeres auf einem fremden Planeten unter Beweis stellen müsst. Und je weiter ihr in die Tiefen hervorstoßt, auf umso gefährlichere Gegenden und Lebewesen stoßt ihr, die durchaus furchteinflößend sein können.

Für wen lohnt sich das Spiel? Subnautica ist eines der aktuell besten Survivalspiele. Wenn ihr eure Freude daran habt, in unzivilisierten Gegenden zu überleben und auch Erkundungsausflüge sehr spannend findet, dann führt kaum ein Weg an Subnautica vorbei.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr spart derzeit die Hälfte des Kaufpreises von Subnautica. Das Spiel kostet euch derzeit nur noch 14,99 Euro.

Uncharted: Digital Bundle

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog | Release-Datum: 28. Januar 2022 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Das Uncharted: Digital Bundle enthält Uncharted 4 sowie das Stand-Alone-Addon The Lost Legacy und erzählt den krönenden Abschluss der Geschichte rund um Nathan Drake, sowie die Abenteuer von Chloe Frazer.

Für wen lohnt sich das Spiel? Uncharted orientiert sich an Abenteuerfilmen wie etwa Indiana Jones und kann nicht nur durch das Schatzsuchergefühl locken, sondern auch seine filmreife Inszenierung und die spannenden Shooter-Passagen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Bundle mit beiden Spielen hat derzeit einen starken Rabatt von 50 Prozent. Statt 39,99 Euro kostet es nur noch 19,99 Euro.

