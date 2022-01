Das neue Samsung Galaxy S21 FE 5G mit Tarif günstig bei Media-Saturn

Ein Unterschied des Galaxy S21 FE 5G gegenüber den Vorgängern S20 FE und S20 FE 5G sticht heraus: der schnellere Prozessor, vorteilhaft vor allem für Gaming und 5G in allen Varianten. Die Kamera bietet ähnlich gute Leistungen, ist beim Zoom teilweise sogar dem normalen S21 überlegen. Revolutionäre Neuerungen gibt es also nicht, dafür Nachteile wie den fehlenden Speicherkartenschacht und natürlich den höheren Preis. […]

Hinzu kommen der auf 29 Euro reduzierte Gerätepreis und die üblichen Anschlussgebühren in Höhe von einmal 39,99 Euro, während die Versandkosten entfallen, was über die 24-monatige Vertragslaufzeit in Kosten von 908,75 Euro resultiert.

Beide Shops bieten das gerade erst erschienene Galaxy S21 FE 5G unter anderem mit 20 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz bei bis zu 50 Mbit/s für 34,99 Euro monatlich an – inklusive Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie freenet Hotspot Flat (Tarif: green LTE 20GB Rabatt).

