Ihr könnt nun wieder die Cyberpunk 2077 Day 1 Edition bei Amazon für PC, PS4 und Xbox One vorbestellen und erhaltet das Steelbook „Maelstrom“ als Gratiszugabe.

Es ist eines der am meisten erwarteten Spiele für 2020 und erscheint bereits am 16. April. Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red bekommt aufgrund des extrem erfolgreichen und gefeierten The Witcher 3 viele Vorschusslorbeeren. Falls ihr pünktlich zum Release ein Teil des Cyberpunk 2077-Hype sein wollt, könnt ihr euch das Spiel für PC, PS4 und Xbox One vorbestellen.

Dabei empfiehlt es sich eine besondere Edition bei Amazon zu kaufen.

Cyberpunk 2077 vorbestellen und schickes Steelbook sichern

Jetzt gratis Steelbook sichern: Zwischenzeitlich war die Cyberpunk 2077 Day 1 Edition bereits vergriffen, doch nun gibt es die Version mit dem besonderen Steelbook wieder bei Amazon. Wer sich Cyberpunk 2077 vorbestellt, bekommt hierbei gratis das Maelstrom-Steelbook.

Das Steelbook selbst könnt ihr auch einzeln kaufen, allerdings kostet es dann satte 29,99 Euro. Ganz klar, dass hier die Day 1 Edition deutlich besser ist.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Das steckt in der Cyberpunk 2077 Standard Edition

Die normale Variante des Spiels bietet bereits allerhand besonderer Inhalte.

Physische Inhalte:

Hülle mit Spieldiscs (PS4 und Xbox One)

Hülle mit Spielcode (PC)

Soundtrack-CDs

Wendecover

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

Postkarten aus Night City

Karte von Night City

Aufkleber

Digitale Inhalte:

Soundtrack zum Spiel

Artbooklet mit einer Auswahl von Artworks aus dem Spiel

Cyberpunk Quellensammlung

Bildschirmhintergründe für Desktop und Handys

Was ist mit der Cyberpunk 2077 Collector’s Edition? Wer noch auf die Collector’s Edition hofft, muss diese Hoffnung wohl begraben. Die besondere Sammleredition zum Spiel ist schon seit Monaten ausverkauft und derzeit scheint es nicht so, dass sie wieder verfügbar wird.

Bücher zu Cyberpunk 2077

Passend zum Release des Spiels werden auch zwei Bücher veröffentlicht. So gibt es das offizielle Buch zu Cyberpunk 2077, das ein umfangreicher Ratgeber ist und sämtliche Inhalte des Spiels abdeckt.

Des Weiteren gibt es noch The World of Cyberpunk 2077. Das Hardcover erzählt euch alles zur Geschichte, den Charakteren und der Welt von Night City. Die deutsche Version hat bisher noch kein Cover und erscheint erst am 20. Mai 2020.

