Die beste SSD für die PS5 gibt es jetzt bei Cyberport zum Tiefstpreis

Bei Cyberport könnt ihr im Angebot jetzt die WD_Black SN850 SSD mit Kühlkörper so günstig wie noch nie zuvor kaufen.

Die PlayStation 5 ist weiterhin ein solch begehrtes Stück Hardware, das sie ständig ausverkauft ist (verpasst keinen Drop mit unserem PS5-Ticker). Wer dennoch bereits eine PS5 kaufen konnte, ist vielleicht an den Punkt angelangt, dass der interne Speicherplatz eng wird.

Euch stehen nur 825 GB Speicherplatz zur Verfügung (nutzen lassen sich davon nur knapp 700 GB), sodass es sinnvoll ist diesen mit der Zeit zu erweitern. Möglich ist das durch den Einbau einer SSD. Wer dabei besonders günstig und bestmöglich zuschlagen will, der hat dazu jetzt die Möglichkeit bei Cyberport.

WD_Black SN850 SSD jetzt zum Bestpreis kaufen

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet bei Cyberport die WD_Black SN850 SSD mit 2 TB Speicherplatz und Kühlkörper für nur 249€. Günstiger gab es diese SSD bisher noch nie und damit könnt ihr sie zum neuen Bestpreis kaufen. Das Angebot ist Teil der Green Week-Aktion und gilt daher bis zum 20. Juni 2022 oder solange der Vorrat reicht.

Darum ist die SSD so gut für die PS5: Die WD_Black SN850 erfüllt alle Voraussetzungen, die Sony für eine PS5 SSD aufgestellt hat. Sie ist mit 7.000 MB/s Lesegeschwindigkeit und 5.100 MB/s Schreibgeschwindigkeit schnell genug, sie passt von der Form her in die PS5 und bietet mit dem Kühlkörper ein weiteres wichtiges Feature.

Ihr wollt wissen wie ihr den internen Speicher der PS5 erweitern könnt? Dann schaut euch unseren Guide dazu an.

Ab heute könnt ihr endlich euren PS5-Speicher erweitern – Das solltet ihr jetzt wissen

