Top Gaming-Monitor mit 240 Hz gibt es jetzt im Angebot zum Bestpreis

Bei Cyberport gibt es im GreenWeek Angebot den Acer Predator XB273UGX Gaming-Monitor mit bis zu 270 Hz besonders günstig.

Noch bis zum 21. März 2022 könnt ihr bei Cyberport von den Angeboten rund um das Thema Gaming und Entertainment profitieren. Dabei gibt es nicht nur mit dem LG OLED B1 einen 4K TV für PS5 zum Bestpreis, sondern noch weitere Top-Deals.

Ein absolutes Highlight ist ein Gaming-Monitor von Acer, der perfekt für schnelle Spiele wie League of Legends und Call of Duty geeignet ist. Allerdings erwarten euch noch weitere starke Angebote wie die folgenden:

Acer Predator Gaming-Monitor jetzt für nur 699 Euro

So gut ist das Angebot: Bei Cyberport könnt ihr den Acer Predator XB273ZUGX Gaming-Monitor für nur 699 Euro kaufen. Das ist aktuell der günstigste Preis und rund 40 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter.

Das hat der Gaming-Monitor zu bieten:

Displaygröße: 27 Zoll

Panel: IPS

Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel – QHD

Bildwiederholrate: 240 Hz (Overclocking auf 270 Hz)

Helligkeit: 400 cd/m²

Reaktionszeit: 1 ms

Farbtiefe: 10 Bit

Farbraumabdeckung: 99% Adobe RGB

Anschlüsse: 1x DisplayPort, 2x HDMI

Besonderheiten: G-Sync & FreeSync kompatibel, flicker-free, HDR 400, BlueLight Filter

Für diese Spiele eignen er sich besonders: Dieser Gaming-Monitor kann bei entsprechend leistungsstarkem Gaming-PC 240 FPS darstellen. Mit Overclocking sogar bis zu 270 FPS. Die Reaktionszeit ist mit 1 ms ebenfalls sehr gering. Entsprechend ist der ganze Monitor auf sehr schnelle Spiele ausgelegt.

Der Acer Predator XB273UGX ist damit perfekt für League of Legends, Call of Duty, Fortnite, Battlefield, Halo, Apex Legends und weitere Shooter und MOBAs. Natürlich bringt er auch in anderen Spielen mit dieser hohen FPS einen echten Vorteil. Alle Bewegungen werden damit besonders klar dargestellt, egal wie schnell diese sind.