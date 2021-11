Cyber Monday bei Amazon: Der Abschluss der Black Friday Woche

Endspurt des Deal Marathons: Am Cyber Monday hat Amazon noch einige spannende Angebote, darunter 12 Monate PS Plus für 40 € und die mechanische Tastatur Roccat Vulkan TKL.

Heute ist der letzte Tag der Black Friday Woche und um 0 Uhr ist es erst einmal vorbei mit den Deals bei Amazon. Damit ihr noch sparen könnt, solange die Aktion läuft, haben wir euch ein paar aktuelle Highlights aufgelistet. So könnt ihr unter anderem den Premium-Online-Dienst von Sony günstig erwerben und auch einige Spiele sind im Angebot. Schaut also noch vorbei und sichert euch eure Top-Deals.

PS Plus 12 Monate

Wer häufig online auf der PS4 oder PS5 zockt, braucht PS Plus. Idealerweise holt man sich diese Mitgliedschaft, wenn sie im Angebot, ist im Voraus für mehrere Monate. Am günstigsten ist die Variante mit der maximalen Laufzeit. Wie es der Zufall so will, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um vorzusorgen: die 12-Monatige Mitgliedschaft ist bei Amazon von 60 € auf 40 € herabgesetzt.

Mit PS Plus bekommt ihr nicht nur Zugang zum Online-Multiplayer vieler Spiele, sondern könnt jeden Monat einige Gratis-Games abstauben. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr jetzt im November noch Knockout City (PS4/PS5), First Class Trouble (PS4/PS5) und Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4) ergattern. Im Dezember erwarten euch dann Godfall (PS4, PS5), Mortal Shell (PS4) und LEGO DC Super Villains (PS4).

Cyber Monday Angebot: Roccat Vulcan TKL mechanische Tastatur

Präzision, Tippgefühl und dieses unvergleichliche “Klack” – mit mechanischen Tastaturen zu Tippen und Zocken macht einfach Spaß. Der größte Nachteil dieser Tastaturen, abgesehen davon, dass man bei der Nutzung besser alleine im Raum ist, steckt im Preis. Denn viele Modelle kosten weit über 100 €. Bei Amazon bekommt ihr die Roccat Vulcan TKL noch bis Mitternacht aber für ca. 90 €.

Darf’s doch lieber eine Tastatur mit Mecha-Membran sein? Dann schaut euch mal die Razer Ornata V2 an:

Beliebte Razer Gaming-Tastatur günstig wie nie bei Amazons Black Friday

Die Roccat Vulcan TKL ist vor allem dann praktisch, wenn ihr wenig Platz am Schreibtisch habt. Denn dank dem kompakten Layout der “Tenkeyless”-Version misst sie gerade einmal 36 cm in der Breite. Trotzdem hat noch ein praktischer Sonderknopf zur Lautstärken-Regelung seinen Weg auf die Tastatur gefunden. Das ergonomische, extra-flache Design schont euer Handgelenk, während ihr die Lebenszeit von 50 Millionen Tastenanschlägen ausreizt.

Gute Games am Cyber Monday: Guardians of the Galaxy und mehr

PS Plus ist bestellt, Konsole und PC stehen bereit – jetzt fehlen nur noch Spiele! Am Cyber Monday hat Amazon noch einige Top-Titel im Angebot, darunter das überraschend gute Guardians of the Galaxy. Schlüpft in die Rolle von Star Lord, befehligt die Guardians und rettet die Galaxie! Eine spannende Story, tolle Optik und witzige Dialoge sorgen für ein kurzweiliges, rundes Gaming-Erlebnis.

Games bei Amazon im Angebot:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.