Aktuell bekommt ihr bei Amazon 3 Curved-Monitore für PC, PS5 und Xbox zum Bestpreis

Bei der Amazon Gaming Week könnt ihr noch bis zum 8. Mai 3 starke Curved-Monitore für PC, PS5 und Xbox zum Bestpreis ergattern.

Die Amazon Gaming Week ist in vollem Gange. Bis zum 8. Mai könnt ihr euch hier jede Menge tolle Angebote sichern. Dazu gehören auch drei tolle Curved-Monitore, die sich zum Spielen am PC, aber auch auf PS5 und Xbox Series X|S eignen. Alle drei Modell gibt es aktuell nirgendwo günstiger als hier:

2-for-1: Ultra Wide Curved-Monitor von Samsung

Der Samsung Odyssey Ultra Wide Curved-Monitor ist ein echter Hingucker. Mit wahnwitzigen 49″ Bildschirmdiagonale deckt er die Fläche von zwei 27″-Monitoren ab. Er eignet sich also hervorragend, wenn ihr gerne an zwei Bildschirmen gleichzeitig arbeiten wollt. Hier bekommt ihr das in einem Gerät, ohne unangenehme Kanten zwischen den Bildern.

Aber besonders beim Gaming zeigt der Monitor seine wahre Stärke. Mit DQHD-Auflösung und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate könnt ihr hier Games genießen wie nie zuvor. Die Wölbung entspricht dabei der des menschlichen Auges, sodass ihr richtig in eure Spiele eintauchen könnt. Auch eSportler profitieren von dem breiteren Bild, weil ihr Gegner effektiv früher wahrnehmen könnt.

Das ganze bekommt ihr bei Amazon gerade zum günstigen Preis von nur 859 Euro! Das sind ganze 350 Euro Rabatt gegenüber der UVP. Laut Preisvergleich ist das das aktuell beste Angebot für das Gerät.

Jetzt Samsung Odyssey Ultra Wide für 859 Euro statt 1209 Euro kaufen

Bildschirmdiagonale 49″ /​ 124,5 cm Maximale Displayauflösung 5120 x 1440 Pixels Aktualisierungsrate 120 Hz Helligkeit 600cd/​m² (typisch), 1.000cd/​m² (HDR) HDR VESA DisplayHDR 1000, HDR10 Form gebogen (curved), 1800R/​1.8m

Perfekt für PC und Xbox: Curved-Monitor mit 165 Hz

Etwas bodenständiger ist da der MSI MPG ARTYMIS. Dieser Curved-Monitor kommt mit 32″ und WQHD-Auflösung, wovon vor allem PC- und Xbox-Spieler profitieren. Stark ist hier außerdem die Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz. Dadurch sind eure Games angenehm flüssig und ihr behaltet auch in hektischen Momenten die volle Kontrolle.

Bildschirmdiagonale 32″ / 80 cm Maximale Displayauflösung 2560 x 1440 Pixels Aktualisierungsrate 165 Hz Helligkeit 400cd/​m² HDR VESA DisplayHDR 400 Form gebogen (curved), 1000R/​1m

Bei Amazon zahlt ihr für das Modell aktuell nur 439 Euro. Die UVP beträgt 599 Euro, ihr spart also satte 160 Euro. Auch hier fällt der Preisvergleich eindeutig aus: Bei allen anderen Anbietern zahlt ihr mindestens 130 Euro mehr – Bestpreis!

Alternative für PS5 von Amazon: Viewsonic mit 34″

Wenn ihr einen etwas größeren Curved-Monitor sucht, könnte Viewsonic mit der Ausstattungsvariante VX3418-2KPC genau richtig für euch sein. Dieser misst 34 Zoll, ist also in der Diagonalen etwa 6 cm länger als der MSI. Die Auflösung ist mit 3440 x 1440 Pixeln höher, worüber sich PS5-Nutzer freuen dürften. Alle anderen können den Monitor natürlich genauso gut nutzen.

Bildschirmdiagonale 34″ / 86,4 cm Maximale Displayauflösung 3440 x 1440 Pixels Aktualisierungsrate 144 Hz Helligkeit 300cd/​m² HDR HDR10 Form gebogen (curved), 1500R/​1.5m

Bei Amazon spart ihr beim Kauf des Viewsonic aktuell 70 Euro. Statt 479 Euro werden nur noch 409 Euro fällig. Auch dieser preis wird auf dem Markt nicht unterboten. Mindestens 40 Euro mehr müsst ihr anderswo in die Hand nehmen.

Weitere tolle Angebote findet ihr in unserer Übersicht. Hier suchen, prüfen und vergleichen wir tagesaktuell die besten Aktionen und Deals aus den Kategorien Gaming, Hardware, Multimedia und alles was dazu gehört!